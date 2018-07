Sagan: "Tengo que sobrevivir a la etapa de mañana"

Otros Deportes

Jueves 26| 3:41 pm





El eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) reconoció este jueves que su caída del día anterior en el descenso del Col de Val Louron-Azet "pudo ser peor".



"Por eso, aunque me duele todo el cuerpo, estoy contento de poder seguir en carrera", añadió.



"No me puedo quejar: al menos sigo en carrera", afirmó lacónico el ganador de tres etapas en el Tour 2018 porque en estos momentos su "gran objetivo" es acabarlo y "sobrevivir a la etapa de mañana".



"La contrarreloj de Espelette la pasaré bien; el desafío es la montaña. No tengo miedo de nada: sólo voy a sufrir un poco", ha insistido.



Tras la victoria del francés Arnaud Démare (Groupama FDJ) en Pau, el eslovaco se ha tenido que conformar con una octava posición, la peor de todas en las que se ha metido en el esprint, porque su condición física "es peor de lo que era".



No obstante, ha querido ser positivo sobre su situación durante la etapa: "He aprovechado para vivir la carrera desde otro punto de vista".



Lo que tiene claro el ganador virtual del que será su sexto jersey verde en el Tour es que a pesar de haber vivido entre Trie sur Baise y Pau "un día de mucho dolor, ha sido mejor de lo que será la etapa de mañana". EFE