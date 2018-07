Magnus Cort Nielsen se impone en Carcassone

Otros Deportes







El danés Magnus Cort Nielsen, debutante en el Tour de Francia, abrió su palmarés imponiéndose en un esprint entre tres por delante del español Jon Izagirre (Barhain) en la decimoquinta etapa, disputada entre Millau y Carcassone, de 181,5 kilómetros, jornada de transición en la que Geraint Thomas (Sky) mantuvo el jersey amarillo.



Nielsen, de 25 años, prolongó la fiesta del Astana que inició Omar Fraile en Mende 24 horas antes. Batió a Izagirre, otra vez segundo, y al holandés Bauke Mollema (Trek), supervivientes de la numerosa escapada del día, con un tiempo de 4h.25.52, a una media la víspera de la jornada de descanso de 40.96 kms/hora.



Fueron los elegidos para disputar la victoria entre los fugados, que fueron entrando poco a poco en meta. Más atrás, a ritmo de paseo, a 13 minutos del vencedor, se presentaba el pelotón con los favoritos, pensando en el reposo y lo que les espera en los Pirineos. Pacto de no agresión.



De esta forma se pasó página a la jornada que dejó las cosas en la general como estaban. Geraint Thomas entrará en los Pirineos con el maillot amarillo que luce desde la undécima etapa en La Rosiére. Y con los galones del Sky mientras sus fuerzas le respondan. Si no responden ahí está Chris Froome, a 1.39 para salir al quite, y tercero, a la expectativa, el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), a 1.50.



Dentro del "top ten", y pensando en quemar las naves en los puertos pirenaicos, los candidatos del Movistar, Mikel Landa, sexto a 3.42 y Nairo Quintana, octavo a 4.23. Ante todo la moral alta en la escuadra española, que piensa en cambiar la situación en la cordillera pirenaica. "Si no fuese así, mejor no ir a París", dijo el director, José Luis Arrieta, en la salida de Millau.



Etapa marcada para una escapada consentida y el descanso de los guerreros de la general. En el kilómetro 45 se marcharon del pelotón 29 corredores después de cruzar en Millau el viaducto más alto del mundo, un gigante de la ingeniería que sobrevuela el río Tarn a más de 230 metros.,



Entre los expedicionarios Soler, Bennati y Erviti del Movistar, Pozzovivo e Izagirre del Bahrain, Nielsen del Astana, el maillot verde Peter Sagan, Alaphilippe, Jesús Herrada, Calmejane, y el campeón olímpico Van Avermaet, el más peligroso en la general a más de media hora.



Por delante un recorrido escarpado, de sube y baja, trufado con la cota de Luzençon (3ª) y el Col de Sié (2ª), donde coronaron Alaphlippe y Calmejane en disputa por el maillot de la montaña antes del gran aliciente del día, el Pic de Nore (1ª), de 13 kilómetros al 6,3 por ciento, conocido como "el pequeño Ventoux" por la fuerza del viento por aquel paraje.



En esa subida atacó el polaco Majka, doble ganador de la montaña, en busca de la cuarta victoria para su palmarés. Coronó solo, pero a 15 de meta se le esfumó el sueño porque le alcanzó el grupo que ya se iba a jugar la etapa. Allí estaban Izagirre y Pozzovivo (Bahrein), Nielsen y Valgren (Astana), Mollema y Skujins (Trek), doble baza para tres equipos.



Con el viento de cara y con Carcasona a 7 kilómetros empezó el juego táctico. Izagirre soltó su órdago a 1.500 metros de meta. Solo le siguieron Nielsen y Mollema, malos compañeros para el guipuzcoano, sobre todo el danés, un hombre muy rápido al esprint. En el juego de ciclismo en pista, donde se miran unos y otros antes de lanzarse, tomó la iniciativa el nórdico a 250 metros de la pancarta.



No tuvo rival. Magnus Cort Nielsen, nacido en Borrholm hace 25 años, entraba en la historia del Tou brazos en alto en su debut. Un corredor que pasó por el Orica australiano, con cuyo maillot se dio a conocer en la Vuelta de 2016 con sendos triunfos en Gandía y Madrid.



En 2017 se lució en la Clásica de Almería y en la Comunidad Valenciana. Y este año, con la camiseta azul del equipo kazajo se estrenó en el Tour de Francia, en Carcasona, junto la "Cité", patrimonio Mundial de la UNESCO, adornada para la ocasión con sus muros amarillos. Un triunfo monumental.



El pelotón disfrutará este lunes de la segunda jornada de descanso de la presente edición. EFE