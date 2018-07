Baker se impone en 100 metros tras lesión de Coleman

Otros Deportes

Sábado 21| 12:12 pm





El estadounidense Ronnie Baker ganó la final de los 100 metros en la primera jornada de la Liga Diamante, máxima categoría de mítines de atletismo, en la que estuvo ausente por lesión uno de los máximos favoritos, su compatriota Christian Coleman.



Baker, de 24 años, se impuso con un tiempo de 9.90 segundos al británico Zharnel Hughes (9.93) y al sudafricano Akani Simbine (9.94), en una carrera en que seis de sus participantes bajaron de los 10 segundos.



"Sabía que esta es una pista rápida y hoy me sentí rápido", declaró en el Estadio de Londres Baker, quien logró el mismo tiempo en la carrera de clasificación matinal y destacó que "esta consistencia" le puede ayudar a "mejorar" para alcanzar el "liderazgo mundial".



En la categoría femenina de esta misma prueba, la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce sorprendió a todas sus rivales, apenas un mes después de regresar a la competición tras su maternidad.



La velocista, siete veces campeona del mundo, logró bajar de los 11 segundos por primera vez desde que dio a luz, hasta los 10.98, , suficiente para batir en la meta a la estadounidense Dezerea Bryant y a la también jamaicana Jonielle Smith.



"Estoy contentísima. Me había tomado un tiempo. He tenido a mi hijo y he vuelto. Tengo 31 años, pero decidí continuar trabajado duro", declaró Fraser-Pryce a pie de pista.



El único récord mundial registrado este sábado en la Liga Diamante, que concluye este domingo, lo consiguió el británico Tom Bosworth en los 3.000 metros marcha con un tiempo de 10 minutos, 43 segundos y 9 centésimas.



Entre las noticias negativas de la cita atlética en la capital del Reino Unido destacó la citada retirada por lesión de la prueba de los 100 metros del velocista estadounidense Christian Coleman, de 22 años.



Coleman, plata en los pasados mundiales y que ostenta, además, el récord de los 60 metros, sufrió problemas musculares durante el calentamiento y decidió abandonar la competición.



En los 400 metros vallas no hubo sorpresas y el actual campeón del mundo, el noruego Karsten Warholm, de 22 años, ganó la prueba con su mejor marca personal y un nuevo récord nacional, 47.65 segundos.



Por contra, el estadounidense Paul Chelimo sorprendió a sus rivales en los 5.000 metros y batió a los etíopes Muktar Edris -campeón del mundo- y Yomif Kejelcha, segundo y tercero, respectivamente.



En los 400 metros masculinos, el catarí Abdalleleh Haroun se impuso con 44.07 segundos, su mejor marca personal, al estadounidense Paul Dedewo (44.43) y al granadense Kirani James (44.50). EFE