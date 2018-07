Daniel Dhers buscará este fin de semana su sexto oro en los X-Games

Otros Deportes

Sábado 21| 10:20 am





El ciclista venezolano de BMX freestyle, Daniel Dhers, buscará este fin de semana su sexta medalla de oro en los X-Games de verano, que en esta edición se celebran en el US Bank Stadium de la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos.

Dhers, quien viene de quedar en el séptimo puesto en la tercera parada del Mundial BMX Freestyle, en Canadá, intentará llevarse el oro en las modalidades de mejor truco y parque, dos de sus especialidades.

"Estoy emocionado de volver a participar en los X-Games en la categoría de mejor truco y parque. Es un parque de concreto, algo que no es mi favorito pero me he preparado bastante para poder obtener buenos resultados", dijo el criollo en declaraciones a su equipo de prensa.

Dhers, de 33 años, es considerado uno de los mejores ciclistas BMX freestyle del mundo. Inició su carrera deportiva en 2006 cuando entró al Dew Action Sports Tour y ese mismo año conquistó el primer lugar.

En 2007 y 2010 repitió la victoria en el Dew Tour, mientras en los X Games ganó las ediciones de 2007, 2008, 2010, 2011 y 2013.