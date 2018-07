NFL permite a Randy Gregory tener actividades con los Cowboys, pero no jugar

Otros Deportes

La NFL ya permitió que el ala defensiva de los Cowboys de Dallas Randy Gregory se reintegre a sus actividades normales con su equipo.



Los Cowboys tendrán actividades la próxima semana en Oxnard (California).



Aunque Gregory puede participar en el campamento, reuniones, trabajo de acondicionamiento y actividades similares, no ha sido autorizado para practicar o jugar en los partidos.



La liga indicó que se le permitirá jugar si continúa cumpliendo con la política de abuso de sustancias de la liga.



El jugador no se vio sorprendido por la noticia, ya que dijo que "creo que todos estábamos seguros de que yo volvería. Suponíamos que sería alrededor del viernes, así que cuando recibí la noticia me sentí feliz, pero no me sorprendió".



Agregó que "mi historia es mucho más de lo que parece en la superficie, donde la gente piensa que sólo soy un fumador de hierba, un cabeza hueca".



El jugador indicó que "eso es probablemente una quinta parte de lo que he hecho en los últimos dos o tres años. Al decir que he regresado de todo eso y que me encuentro en el camino correcto en los aspectos mental y físico, quiero decir que es una bendición".



Gregory se ha perdido 30 de los últimos 32 partidos de temporada regular por múltiples violaciones a la política de abuso de sustancias de la liga.