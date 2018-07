DeMarco Murray anuncia su retirada de la NFL

Otros Deportes

EFE

El corredor DeMarco Murray, tres veces Pro Bowl, dio a conocer su retirada tras siete temporadas en la NFL.



Murray, de 30 años, fue cortado por los Titans de Tennessee el 8 de marzo después de convertirse en líder de regresos durante dos temporadas, incluyendo el campeonato de 2016, cuando fue líder de la Conferencia Americana, con 1.287 yardas.



"He pasado mucho tiempo pensando, quizá los últimos dos años o uno, y física, mental y emocionalmente, creo que es hora de todo acabe", dijo Murray, quien agregó que "es agridulce, pero es el momento adecuado" tanto para él como para su familia.



"Cuando tomas la decisión es como acabar de despertar. Siempre escuché el dicho: 'Cuando lo sepas, ya lo sabes, y un día ese día llegará'. Y para mí han sido el último año o dos. He estado pensando en esto. Actualmente puedo trabajar todavía en buena forma, sentirme bien: por eso creo que es hora. Es mi hora", indicó.



El corredor tenía dos años restantes en un acuerdo que el gerente general de los Titans, Jon Robinson, renegoció después de adquirirlo mediante canje de los Eagles de Philadelphia en marzo de 2016.



Murray debía ganar 6,5 millones de dólares en 2018 y 6,75 en 2019.



En la temporada de 2017, Murray vio descender sus números a 659 yardas por tierra y empató en una baja de carrera con 3,6 yardas por acarreo, y no logró alcanzar las 1.000 yardas de 'scrimmage' por primera vez desde 2012.



Murray corrió para 7.174 yardas y 49 "touchdowns" en su carrera, promediando 4,5 yardas por acarreo. También logró 307 recepciones para 2.165 yardas y seis anotaciones.