Froome:"No estoy lesionado y queda mucho hasta París"

Sábado 7| 12:06 pm





El británico Chris Froome (Sky), destacó respecto a la caída que le hizo perder 51 segundos respecto a algunos rivales directos que no se encontraba lesionado y que "todavía queda mucho por recorrer hasta París".



"Estábamos en la parte delantera del pelotón y no pudimos hacer nada por evitarlo. Estábamos rodando de una manera caótica con algunos de los velocistas por esa zona, pero esto es una carrera de bicicletas. Estoy contento por no haber resultado herido y obviamente hay mucho camino por recorrer antes de París ", explicó el defensor del título.



Froome habló en la puerta del autobús del equipo con resignación y aludió a lances propios del ciclismo el accidente que había sufrido y que le costó 51 segundos.



"Hoy he visto muchos accidentes hoy, son esas cosas que pasan. Siempre supimos que los primeros días iban a ser difíciles y con posibles contratiempos. Desafortunadamente, es parte del juego". EFE