Javier Culson anunció su retiro de las pistas

Javier Culson, único medallista olímpico puertorriqueño en atletismo (400 metros vallas), cuando se colgó un bronce en Londres'12, anunció hoy su retirada de la competición tras más de 17 años de carrera.



"Después de grandes logros y experiencias maravillosas alrededor del mundo, me retiro del atletismo profesional, ya que los cambios en mi cuerpo me indican que es momento de descansar", sostuvo Culson, de 33 años, en un acto en la Casa Olímpica, donde se encuentra el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), en San Juan.



"Han sido muchos años de sacrificios y duro trabajo en mi cuerpo, mañanas en los gimnasios y tardes en las pistas. He trabajado duro en mis entrenamientos con muchas ansias y deseos de seguir representando a mi isla como siempre lo he hecho, pero llegó el momento de hacer una transición en mi vida", agregó.



En el acto, Culson leyó una carta, en la que detalló sus primeros pasos en el atletismo, a sus 16 años, en la Escuela Pública Jardines de Ponce con su maestro de educación física y hasta entonces entrenador, Héctor Amill.



Tras ello, repasó todas las competencias internacionales y locales y medallas que ganó, recordando su primera, a los 19 años de edad en los Juegos Panamericanos Juveniles en Barbados en 2003.



Entre las gestas más destacadas de Culson, están la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 en Berlín.



Su mejor tiempo lo logró en el Ponce Grand Prix de 2010, cuando cronometró 47.72.



Posteriormente ganó dos medallas de plata en 400 metros vallas y relevo 4x400m en la Copa del Mundo en Marruecos.



En el 2011 ganó la medalla de plata en el decimotercer Campeonato Mundial de Atletismo en Daegu, Corea del Sur.



El siguiente año fue el abanderado de Puerto Rico en Londres'12, y donde ganó la presea de bronce, y cerró su ciclo olímpico del 2012 ganando la Liga Diamante, cuyo campeonato revalidó al año siguiente.



Culson también se colgó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2015 en Toronto, y se mantuvo por ocho años consecutivos entre los primeros tres vallistas a nivel mundial.



"Me enfocaré en dedicarle tiempo de calidad a mi familia, en mis planes futuros y en aportarle positivamente al país desde otra perspectiva", indicó.



"Gracias nuevamente a todos los que de una manera u otra han sido parte de mis éxitos en especial, a mi bello Puerto Rico, por su apoyo incondicional en todos estos años", concluyó. EFE