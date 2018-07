Froome, favorito discutido del Tour de Francia

Otros Deportes

Jueves 5| 8:10 am





Tras la tormenta del caso Froome, aún no despejada del todo, y el archivo de su positivo inicial en la Vuelta a España 2017, el Tour ya siente los nervios de los días previos a su inicio el próximo sábado y otorga al británico la condición de favorito al triunfo, si bien sus rivales, entre ellos el español Mikel Landa y el colombiano Nairo Quintana, también sueñan con el color amarillo.



Chris Froome (Sky), de 33 años y cuádruple ganador del Tour, envuelto en una burbuja de seguridad, será el rival a batir. Llega con 30 días de competición en sus piernas y los títulos de la Vuelta y el Giro recientes.



El ciclista de origen keniano, aparentemente tranquilo y sonriente, será el líder del mejor equipo del mundo, plagado de gregarios que bien podrían ser líderes en otros equipos y con la moral alta después de su triunfo en los despachos. Pide tranquilidad y ya sabe que estará expuesto a posibles fanáticos que poco entienden de respeto.



Por derecho propio, el principal enemigo de Froome será el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), de 27 años, quien ha competido 36 días hasta el llegar Francia. Asegura que acude sin demasiada presión, pero fue segundo en el Giro y tiene la ambición del maillot amarillo en París. A pesar de la baja de Kilderman también estará bien protegido por un equipo potente, que debe rendir en la montaña y en la crono por conjuntos



Movistar tiene una doble ilusión con Nairo Quintana y Mikel Landa. El colombiano, de 29 años, tiene en su palmarés el Giro, la Vuelta y dos segundos puestos en el Tour. Llega su gran oportunidad, sus rivales directos llegan castigados del Giro y el boyacense desembarca fresco con 29 días con dorsal. Aunque no ha destacado en exceso, fue segundo en la Colombia Oro y Paz y Volta a Cataluña, quinto en la Vuelta País Vasco, y tercero en la Vuelta a Suiza.



El conjunto telefónico presenta a Mikel Landa y Alejandro Valverde en su "ocho" inicial. El murciano, de 38 años, tiene asumido un papel secundario, sin presión, pero importante por su calidad y experiencia.



El vasco, tercero en el Giro 2015 y cuarto en el Tour 2017, tiene ante sí otra gran ocasión para demostrar las expectativas que lleva en las piernas. La cohabitación con Quintana será un punto a tener en cuenta.



Atendiendo a los años precedentes, el francés Romain Bardet (Ag2r, 27 años), segundo y tercero en las pasadas ediciones, merece una atención entre los favoritos. El recorrido está hecho a su medida, y aunque no lleva una temporada brillante demostró en el Dauphiné su progresión y mentalidad ambiciosa.



Con la caída del año pasado olvidada, el australiano Richie Porte (BMC, 33 años) desembarca en la costa atlántica de la Vandée con 36 días competidos y dispondrá de su gran oportunidad. En la Vuelta a Suiza se impuso con solvencia y está dispuesto a no dejar pasar la ocasión.



Otro ilustre veterano en las quinielas es el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), también de 33 años, uno de los 7 corredores de toda la historia con las tres grandes carreras en su palmarés. Con 39 días de competición y el triunfo en la Milán-San Remo el "Tiburón de Mesina" será un hombre espectáculo.



El colombiano Rigoberto Urán (Education First, 31 años), acumula 28 días en ruta. En 2017 fue segundo y tratará de asaltar el maillot amarillo, si bien es consciente de la gran nomina de aspirantes al mismo objetivo en este 2018.



Por si fallaba la opción de Froome, Sky ya tenía en la recámara al británico Geraint Thomas, de 32 años, preparado con 30 días de carreras en sus piernas. En el Dauphiné fue el capitán del equipo, pero en el Tour su papel será diferente al servicio de su líder.



El esloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo, 28 años), ha competido 30 días y se estrena en una carrera de tres semanas. Viene de ganaren el País Vasco, Romandía y Eslovenia. Puede ser uno de los tapados de la general.



En otro escalón de favoritos, pero con aroma de protagonismo se encuentran el español Alejandro Valverde, quien no descarta nada a pesar de trabajar para Nairo y Landa, el británico Adam Yates, el danés Jakob Fuglsang (Astana), el ruso Ilnur Zakarin y atención al colombiano de 22 años Egan Bernal, la última joya cafetera que será pieza vital para Chris Froome. EFE