Eure Yánez se adueñó del oro suramericano de salto alto

Otros Deportes

Miércoles 6| 8:11 pm





Con marca de 2,28 metros, el atleta Eure Yánez alzó la medalla de oro en la prueba de salto de los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, que terminarán este viernes.

"Me sentí con mucha confianza ya que he tenido muchas competencias previas este año, y estos fines de semana he estado compitiendo para llegar en óptimas condiciones a los Suramericanos", dijo Yánez en declaraciones a la prensa venezolana.

El criollo superó por tres centímetros al argentino Carlos Layoy y al brasileño Fernando Ferreira, ganadores de las medallas de plata y bronce, respectivamente.

"Fue una buena marca, mi segunda mejor marca de por vida y no estuvo nada mal, pero vamos más", adelantó Yánez, quien competirá la próxima semana en un torneo en España y luego se preparará para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia.

Este miércoles Génesis Romero (100 metros vallas) y Geormi Jaramillo (decatlón) también ganaron oro para Venezuela./ AVN