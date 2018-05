Doping: Lado oscuro del deportista

Otros Deportes

Martes 29| 1:47 pm





Doctor Juan Castillo

La aparición y la extensión del doping se debe , en gran parte, a factores externos a la misma esencia del deporte como abuso de fármacos que se da en la actualidad y a la presión que ejerce la sociedad sobre el deportista, al que se le exige una superación continua de su rendimiento deportivo .

En nuestra sociedad, el medicamento no sólo se usa para combatir la enfermedad, sino también como ayuda en los estados fisiológicos limites (cansancio, dolor, sueño ansiedad, frustración, etc.). El deportista también recurre a ellos para estimularse o sedarse, aumentar o disminuir su peso, aumentar su fuerza o su masa muscular, su capacidad cardiaca, concentración, calmar la fatiga, incluso la provocada por su entrenamiento. En definitiva, usa el doping para obtener su triunfo o para conseguirlo con menor esfuerzo.

Por otra parte, el profesionalismo lleva a los deportistas a realizar esfuerzos, a veces, tremendamente sobrehumano y a una constante superación. Por ello, los deportistas ante una expectativa de mayores beneficios soliciales y económicos se suben a esa carrera desenfrenada y como les resulta difícil mantener ese ritmo con medios naturales, recurren al doping.

Un aspecto muy importante es la lucha contra el dopaje como prevención de la violencia, ya que el doping puede ser uno de los factores desencadenantes. El abuso de algunas sustancias puede influir sobre el comportamiento de quien las usa, comprometiendo su seguridad y la de sus compañeros. Así, aunque la actividad física es relajante, con la aparición de una insana competencia pueden aparecer determinadas tensiones que conviertan al deporte en una actividad de gran tensión, agravada por el uso de drogas que aumentan la agresividad (anfetamina, esteroides anabolizantes, algunos analgésicos narcóticos, sin olvidar la autoagresión que se provoca el deportista al doparse, produciéndose daños psicofísicos que pueden ser irreversibles).

Con el mismo espíritu que la ley 10/1990, de Octubre, del Deporte, las organizaciones deportivas internacionales están intensificando su lucha contra el dopaje, incluso la reacción de instituciones como el consejo de Europa que ha impulsado el convenio contra el dopaje ratificado por España con fecha 1 de Junio de 1992, a la lucha resoluciones de Consejo de la Unión Europea del 3 de Diciembre de 1990, relativa a una acción de lucha contra el dopaje y de 4 de Junio de 1991, relativa a la lucha contra el dopaje y el abuso de fármacos en las actividades deportivas.

Pero, a veces, la inseguridad científica contagia al derecho inseguridad jurídica. De ahí que, en este mundo convencional y cambiante en el que vivimos, una “seguridad” insegura e incierta, los juristas conviven mal cuando buscan en la ciencia la certeza de los elementos para, sobre ellos, establecer una representación razonable y segura.

Es claro pues, que todo esto nos sitúa ante un entorno complejo, socialmente difícil de explicar. Confuso en su articulación y en el que lo fundamental consiste con saber cuál es el bien jurídico protegido, que, si bien, durante mucho tiempo fue el puramente ético (pureza de la competición deportiva) , en el momento actual puede decirse que esta perspectiva pierde peso para ganar la protección a la salud .

No obstante, el problema es, una vez más, de límites. El deporte y sus agentes pueden llegar a compartir el objetivo de protección a la salud en muchos estratos de la vida deportiva pero puede llegar a perder dicha referencia y convertirse en un enemigo real cuando el deporte adquiere su grado más elevado de profesionalidad. No debemos olvidar, por ejemplo, que en la NBA ( liga americana de baloncesto ), como ejemplo más característico del deporte profesionalizado, es posible la utilización de todo tipo de sustancias “ salvo las que se insertan en el ámbito de la drogadicción social “. Como decía Bengt Saltin, respetado fisiólogo del ejercicio nacido en Estocolmo (1935), “mientras se compita para ganar siempre habrá dopaje “ o “ se usa el doping para ganar no para aguantar”.

Como primer organismo deportivo que ha luchado organizadamente contra esta lacra social, el Comité Olímpico Internacional (COI ) se ha empeñado siempre en adaptarse de la mejor forma posible a las condiciones constantemente cambiantes de esta lucha. Por ello es enriquecedor, Que aunque relativamente lejanos en el tiempo no por ello absolutamente real y vigente, lo que el Español Juan Antonio Samaranch (ex presidente del COI) comentó en su discurso sobre el dopaje en Seúl)( 1988):

“Así es, el doping equivale a la muerte. Muerte psicológica con la alteración profunda y a veces irreversible de los procesos normales del organismo, como resultado inexcusable manipulaciones. Muerte física, como lo han demostrado algunos casos trágicos en los últimos años. Y también muerte del espíritu y del intelecto, por la aceptación de la trampa en la alteración de las potencialidades y en el reconocimiento de la incapacidad o de la falta de velocidad para estar satisfecho con uno mismo o para trascender las propias limitaciones. Y, finalmente muerte moral, por situarse de hecho fuera de las normas de conducta exigida por toda sociedad humana “.

El objetivo de esta revisión de la normativa relacionada con los aspectos éticos y legales del doping en el deporte es poner de manifiesto la trascendencia que tiene el control de la sustancia y métodos prohibidos en el deporte desde un punto de vista no solo ético si no sobre todo desde el punto de vista de la salud de lo deportista, destacando el dopaje genético como futura-actual forma de conseguir los éxitos deportivos.