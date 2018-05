Semenya plasmó su superioridad en los 800 metros de Eugene

Otros Deportes

EFE.

La sudafricana Caster Semenya, en el centro de la actualidad por las nuevas normas sobre hiperandrogenismo que aplicará la IAAF en noviembre próximo, volvió a plasmar en Eugene (EEUU) su abrumadora superioridad en los 800 metros con una marca de 1:55.92, en tanto que el estadounidense Ronnie Baker batió a su compatriota Chris Coleman en un 100 ventoso.



Semenya, de 27 años, prolongó su racha victoriosa. Su marca ganadora de 1:55.92 es la mejor jamás lograda en la reunión Prefontaine Classic, la mejor del mundo este año y el mejor registro obtenido por una mujer en suelo estadounidense.



La primera vuelta se cubrió en 57.9 y la sudafricana tomó la cabeza a 300 metros del final para no abandonar ya el primer puesto. La burundesa Francine Niyonsaba terminó tercera en 1:56.88, tras ser adelantada por la estadounidense Alee Wilson (1:56.85).



Ronnie Baker aprovechó un viento favorable de 2,4 metros por segundo para hacerse con la victoria en los 100 metros con un crono de 9.78 que no podrá ser homologado (el límite de viento favorable es de 2,0). El subcampeón mundial, Coleman, sólo pudo ser segundo con 9.84.



En los 200, con viento en el límite de la legalidad (+2.0) el estadounidense Noa Lyles se impuso con un crono de 19.69 al trinitense Jereem Richards (20.05) y al canadiense Aaron Brown (20.07). El botsuanés Isaak Makwala se lesionó a la salida de la curva y no terminó la carrera.



El keniano Timothy Cheruiyot obtuvo la victoria en la milla, la última carrera que se disputa en Hayward Field, el estadio de la histórica Boweman Mile.



Cheruiyot, subcampeón mundial de 1.500, se llevó consigo al etíope Samuel Tefera en el último giro y no cedió la cabeza en ningún momento, hasta romper el muro de los 3:50 minutos para ganar en 3:49.87, seguido de Tefera (3:51.26).



En el cuarto puesto, el joven prodigio noruego Jakob Ingebrigtsen, de 17 años, volvió a impresionar con una marca de 3:52.28, nuevo récord mundial sub-18 y europeo sub-20, mejorando de golpe en cuatro segundos su registro personal en la milla.



La campeona olímpica Genzebe Dibaba tuvo un debut victorioso en el mitin de Eugene, dominando el 5.000 con un tiempo de 14:26.89 al cabo de una poderosa última vuelta. Etiopía hizo doblete con Latesenbet Gidey, segunda con 14:30.29.



En el concurso de peso el estadounidense Ryan Crouser obtuvo el segundo lanzamiento más largo del año (22,53), batiendo por 56 centímetros al polaco Michal Haratyk.



La Diamond League regresa la próxima semana a Europa con la Golden Gala Pietro Mennea, el 31 de mayo en el estadio Olímpico de Roma.