Presidente de Odesur: "Fue un trabajo arduo para Bolivia"

Otros Deportes

Sábado 26





EFE.

El paraguayo Camilo Pérez, presidente de ODESUR, afirmó este sábado, unas horas antes de la inauguración en Cochabamba de los XI Juegos Suramericanos, que su organización ha sido "un trabajo arduo" para Bolivia, pero "valdrá la pena por el legado que dejará en el país".



"Fue un trabajo arduo, largo, nos costó bastante, pero lo han asimilado. Es la primera vez que Bolivia asume un evento tan grande, por lo que era lógico que le costase. Pero el sacrificio va a valer la pena por el importante legado, no solo en infraestructuras, sino también en experiencia organizativa", dijo Pérez en una entrevista con la Agencia Efe.



"Organizar 35 deportes, con sus delegados técnicos, sus jefes de recinto, no es fácil", añadió el presidente de la Organización Deportiva Sudamericana, que celebró que en Bolivia "se dieran cuenta" de la necesidad de emprender "un proceso largo" para impulsar el deporte en el país.



"Los resultados vendrán más adelante", dijo sobre el nivel competitivo del equipo local.



Camilo Pérez se declaró "tranquilo" sobre el buen desarrollo de los Juegos y destacó "los números récord" de esta edición, "que por primera vez alcanzará los 4.030 atletas, más de 1.600 oficiales, 1.250 árbitros y 16 deportes clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2019".



Los Suramericanos que se inaugurarán en el estadio Félix Capriles repartirán sus competencias por 43 escenarios deportivos, algunos de los cuales han sufrido retrasos en las obras. Según Pérez, todos estarán listos para recibir a los atletas.



"Nos quedaba el hockey sobre césped, pero anoche recibimos un informe muy tranquilizador", indicó. "Esa competencia empieza el día 29, por suerte. Nos habría gustado que todo estuviera antes, hubo inconvenientes en algunos deportes, pero está todo".



Respecto a las irregularidades denunciadas en algunas contrataciones relacionadas con los Juegos, Camilo Pérez afirmó que ODESUR "apoya al comité organizador en todo lo deportivo, pero en tema de contrataciones y otros puntos internos", dijo, "no nos inmiscuimos, ellos lo hacen de acuerdo a la ley boliviana".



El dirigente deportivo regional comentó que "como presidente de los 14 países participantes" no le corresponde "hacer un pronóstico" de quién ganará los Juegos.



"Solo espero que los 14 salgan satisfechos del gran trabajo de sus atletas", apuntó.



En la edición de 2014, disputada en Santiago de Chile, Brasil (258 medallas), Colombia (166) y Venezuela (150) ocuparon los tres primeros lugares del medallero. Bolivia se situó en la duodécima y antepenúltima plaza, con cuatro medallas de bronce.



Sí se atrevió a mostrar su confianza en que el papel de la delegación paraguaya, novena con 10 medallas en 2014, "será mejor que en anteriores Juegos".



"Mi país está en un proceso muy importante, tenemos muchas ilusiones y una cantidad récord de 268 atletas, más que nunca antes", precisó.



Camilo Pérez aseguró que si algo ha aprendido en su labor como dirigente es que "el apoyo para el deporte siempre es insuficiente". Un grupo de deportistas bolivianos se ha quejado de la escasez de los fondos disponibles para preparar los Juegos.



"Como presidente de mi comité olímpico nacional, siempre estoy satisfecho con el dinero que invierto en los deportistas, pero al poco me doy cuenta de que es insuficiente. El trabajo aumenta la base, ellos van mejorando y cada vez necesitan más atención. El deporte sudamericano ha mejorado mucho y con ello las exigencias han aumentado. Todos los comités nacionales son conscientes de ello", explicó.



Camilo Pérez ocupa la presidencia de ODESUR desde agosto de 2017, cuando dimitió el brasileño Carlos Nuzman. Pérez completará su mandato hasta 2019 y luego, según reveló a Efe, se presentará a la reelección.



"Sin lugar a dudas me sobra mucho por hacer y voy a presentar de vuelta mi candidatura", afirmó.



En sus nueve meses al frente de ODESUR "no hubo tregua", primero con los Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago de Chile y después "cien por cien metido en Cochabamba".



"Y al día siguiente de Cochabamba ya estaremos trabajando en los Suramericanos de Playa de Rosario 2019", advirtió.



Sobre su gestión al frente de ODESUR, Pérez destacó la constitución del organismo como persona jurídica sin afán de lucro, según las leyes paraguayas, y la contratación de empresas internacionales para manejar la contabilidad y las auditorías.



La asamblea que se celebró en la víspera de la inauguración de los Juegos quedó muy satisfecha, dijo, con la creciente transparencia de la institución.



Durante esa reunión se escuchó un mensaje del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach. Camilo Pérez dijo que se siente "muy apoyado" por él, que tiene siempre "gestos de aprecio y de aliento constante", lo mismo que Solidaridad Olímpica, el brazo del COI encargado del reparto de becas y ayudas económicas.



Uno de sus próximos objetivos es lograr que los siguientes Juegos Suramericanos, en Asunción en 2022, "sean absolutamente igualitarios entre ambos sexos".



Los de Cochabamba tendrán 2.222 participantes masculinos entre los 4.030 inscritos.



"También queremos dar dirigencia a las mujeres para que ocupen cargos importantes", apuntó Camilo Pérez, que se mostró impaciente por asistir en la noche de este sábado a la inauguración de los Juegos. "Será una hermosa fiesta, muy alegre. Serán unos Juegos muy bailados", prometió.