Stefany Hernádez: "De todas las caídas nos levantamos con fortaleza"

Otros Deportes

Viernes 25| 5:37 pm





Redacción Meridiano

La medallista olímpica Stefany Hernández no pudo recuperarse de su caída en Bélgica, y no podrá participar en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba. La criolla tendrá que estar un mes de baja.

Luego de una fuerte contusión en su cabeza diagnosticada después de la caída, se decidió que la oriunda de Ciudad Guayana no participara en los juegos. “En Bélgica la caída fue muy aparatosa” comentaba Hernández en un boletín de prensa. “Salí con golpes menores, sin embargo estuve muy mareada. Pensé que iba a estar mejor pero fue al contrario, en cada calentamiento el cuerpo no me estaba respondiendo. El entrenador me mandó a verme con el médico y ahí me dieron la noticia que estaré incapacitada a nivel competitivo al menos por un mes”

Su objetivo es estar plenamente recuperada para Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla que se realizarán del 19 de julio al 3 de agosto del presente año.