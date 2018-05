Schachmann se impone en Prato Nevoso

Otros Deportes

El alemán Maximilian Schachmann (EQS) se ha impuesto en solitario en la decimoctava etapa del Giro de Italia, Abbiategrasso-Prato Nevoso, de 196 km, tras la cual el británico Simon Yates (Mitchelton-Scott), que entró a 11:30, mantiene la "maglia rosa".



Tras Schachmann, que invirtió un crono de 4 horas, 55 minutos, 42 segundos, entró el español Rubén Plaza (Israel Cycling Academy), que cedió diez segundos, y había integrado junto al alemán el grupo de doce corredores que protagonizó la escapada del día.



Yates sigue al frente de la clasificación, si bien ha visto reducir su ventaja sobre el holandés Tom Dumoulin (Team Sunweb), con el que cedió 28 segundos en la línea de llegada, además de bonificaciones, por lo que queda también a 28 segundos.



La primera de las tres etapas del denominado tríptico montañoso final decepcionó, salvo en los dos últimos kilómetros y en cuanto a la lucha por la "maglia rosa", donde se vio por vez primera flojear a Yates.



Y es que estuvo marcada por una larga fuga, iniciada en el kilómetro 10, integrada por doce corredores, entre ellos el español Rubén Plaza (Israel Cycling Academy). El mejor clasificado de ellos era el alemán Maximilian Schachmann (Quick Stop Floors), en la vigésima séptima plaza, a 38:06 del líder.



La fuga, que parecía podía resultar intrascendente al final, llegó a contar con la anuencia del pelotón, en especial de los equipos de los "hombres fuertes" de la carrera, más preocupados a controlarse entre sí a la espera de la ascensión final.



Y, sobretodo, a gastar las menores energías posibles ante la dura etapa de este viernes.



La fuga llegó a adquirir paulatinas notables ventajas, que ya se fueron a los catorce minutos (a 70 km de la llegada), a quince (a 25 km), tocando la máxima en los 16:21 con los que afrontaron ya las inmediaciones de la subida a Prato Nevoso, a catorce kilómetros de la línea de meta.



En la subida a Prato Nevoso, con pendientes medias del 7 por ciento, y algunos tramos con el 10, el grupo de cabeza se deshizo, perdiendo poco a poco unidades.



Los más activos fueron Schachmann, Mattia Cattaneo y Rubén Plaza, este último sufriendo, quedándose ante los ataques del alemán, pero con un ritmo constante volviendo a pillar a ambos.



Eso sí, Rubén Plaza no pudo resistir el ataque final de Schachmann, que a menos de un kilómetro de la meta demarró y se marchó en solitario. El alicantino de Ibi, de 38 años, se tuvo que conformar con la segunda plaza, a diez segundos del alemán. Tercero fue Cattaneo, a dieciséis segundos.



Mientras, en el grupo de favoritos, cuando aún les restaban unos 3 kilómetros para la llegada, empezó a desatarse, por fin, la batalla. La encabezó el Movistar, para facilitar la salida del ecuatoriano Richard Carapaz, lo que desató también la tormenta del colombiano Miguel Ángel López.



El colombiano no sólo superó a Carapaz, sino que además provocó en el grupo los ataques de Dumoulin y de Chris Froome, empezando ya a notarse que Yates no estaba en su mejor día, y fue cediendo terreno respecto a sus dos principales rivales.



Miguel Ángle López entró undécimo en la meta, con un retraso de 10'48 del ganador de etapa. A 11'03 entró el italiano Domenico Pozzovivo, precediendo a Dumoulin y a Froome, que marcaron el mismo crono.



Yates, sufriendo, cruzó la meta a 11'31 de Schachmann, en la posición vigésima, cediendo 28 segundos sobre Dumolin y Froome. La general, pues, se aprieta a espera de la dura etapa de este viernes. El británico sólo cuenta con 28 segundos sobre el holandés.



Una etapa, donde los corredores afrontarán la que se califica como la etapa reina de la presente edición del Giro de Italia, entre Venaria Reale y Bardonecchia, de 185 km, de alta montaña, con las ascensiones al Colle del Lys (2a categoría, 1.311 m.), Colle delle Finisterre (Cima Coppi, 2.178 m.), Sestriere (3ª categoría, 2.035 m.) y línea de meta final en el Jafferau (1ª categoría, 1.908 m.).