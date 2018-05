NFL: No más arrodillados antes del himno nacional

Otros Deportes

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Los propietarios de la National Football League (NFL), llegaron a un acuerdo para prohibir que cualquier jugador se arrodille durante la entonación del himno nacional estadounidense. El incumplimiento de la medida acarreará sanciones a los equipos.

Sin embargo, esta nueva reglamentación permite a los jugadores permanecer en el vestuario durante el himno, eliminando un antiguo requisito que los obligaba a estar presentes en el rectángulo de juego.

"En la próxima temporada, todo el personal de la liga y los equipos deberá ponerse de pie y mostrar respeto por la bandera y el himno. El personal que elija no representar el himno puede quedarse en el vestuario", señaló el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

La polémica de los jugadores arrodillados, surgió al final de la pasada campaña en señal de protesta en contra de la violencia policial hacia los afroamericanos en EEUU.

Varios jugadores se sumaron a la protesta, situación que indignó al actual presidente norteamericano, Donald Trump. En su momento reprobó la acción ya que consideraba que era una ofensa para el país.

"Tienes que estar de pie con orgullo para el himno. (Si no lo haces) no deberías estar jugando, no deberías estar allí. Puede que no debieran estar en el país", comentó Trump sobre la nueva medida.

"No creo que la gente deba quedarse en los vestuarios, pero creo que está bien (esa solución)", añadió el mandatario.