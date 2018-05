Viviani: "Sabíamos podía ser una etapa muy dura, lo hicimos perfecto"

Otros Deportes

"Sabíamos que podía ser una etapa muy dura, porque después de la contrarreloj, y el día de descanso, los corredores recuperaron algo de energía. Pensábamos que era perfecta para (Sam) Bennet, pues si la ganaba se me acercaría en la lucha por el maillot por puntos. Pero lo hicimos perfecto, fue increíble", comentó Viviani, poco después de cruzar la línea de meta.



Viviani, que logró su cuarta victoria de etapa en el actual Giro, ha visto aumentar su ventaja al frente de la clasificación por puntos, que ahora lidera con 290 puntos; seguido por el irlandés Bennet, con 232.



En la victoria de etapa, Viviani elogió la labor final de su compañero de equipo Fabio Sabatini: "Le dejé un hueco a Saba, porque sabía que había un viento en contra y él empezó con 400 metros por delante".



"Normalmente eso es perfecto, pero con un viento en contra sabía que era algo pronto. Intenté dar unos metros a Saba hasta que vi que me quedaban 200 metros. (Danny) Van Poppel me vio y trató de anticiparse a mí. Cuando esprintó pensé que era perfecto, pude mantener su rueda y luego irme. Luego, tomé una ventaja de unos 50 metros, que son importantes cuando hay viento en contra", explicó.



Vivaini también se refirió a la escapada del cuarteto de corredores, que fue abortada por el pelotón a once kilómetros de la meta: "Fue una escapada muy fuerte, pero sólo fueron cuatro corredores, y el Bora controló muy bien todo el día con el Lotto-Jumbo." EFE