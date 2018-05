Bolivia instala el complejo hípico "más grande de toda América Latina"

Otros Deportes

Lunes 14| 12:58 pm





Bolivia contará para los próximos Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 con el complejo hípico "más grande de toda América Latina", según aseguró hoy el presidente del país, Evo Morales, durante una inspección a estas instalaciones.



El jefe de Estado definió este espacio ubicado en la Escuela Militar de Sargentos como "un campo deportivo impresionante", en el que se desarrollarán las competiciones hípicas y de tiro deportivo.



El centro deportivo cuenta con todas las condiciones para el desarrollo del deporte ecuestre, ya que incorpora zonas de alimentación, veterinaria y limpieza de los animales para las competencias.



Además, dispone de ambientes y espacios de tiro deportivo, que según el mandatario evitarán que deportistas bolivianos tengan que entrenarse en el exterior por falta de un escenario así en el país.



El presidente boliviano encabezó una inspección en Tarata, una de las sedes del evento continental situada a pocos kilómetros de Cochabamba, en la que participaron también los ministros de Deportes y Defensa de Bolivia, Tito Montaño y Javier Zavaleta, respectivamente.



Durante el acto de presentación de las obras Morales reivindicó que la organización de los Juegos Suramericanos de 2018 "van a ser el encuentro deportivo más grande nuestra historia".



También pidió se continúe el trabajo para desarrollar una buena atención y organización, que abra la posibilidad de organizar otras competencias mayores.



"Por qué no ver de acá a poco tiempo Panamericanos, no estamos lejos de eso", destacó el mandatario boliviano.



Por ello, recalcó la importancia de la presencia de la población para "acompañar a todos los que van a competir" en los distintos escenarios, en los que se desarrollarán 35 disciplinas deportivas del 26 de mayo al 8 de junio.



Esta edición número once de los juegos contará con la participación de unos 4.031 deportistas de catorce países.



Esta es la segunda vez que la competencia tendrá lugar en Bolivia, ya que en 1978 se celebró en La Paz su primera edición, conocida entonces como Juegos Cruz del Sur. EFE