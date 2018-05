Froome: "Perdí la posición y no estuve bien colocado al final"

Otros Deportes

El británico Chris Froome (Sky) perdió 23 segundos en la cuarta etapa del Giro de Italia, lo que supone que en la general ya está a un minuto de su máximo rival, el holandés Tom Dumoulin.



"Perdí la posición en el último kilómetro y no estaba bien ubicado al llegar la pelea final. Fue una etapa difícil y nerviosa, todo el día subiendo y bajando, pero estoy feliz de pasar el día sin mayores problemas", dijo Froome en la meta.



Froome consideró "normal" perder tiempo respecto a sus rivales, pero apuesta por afrontar la carrera día a día y "hacerlo lo mejor posible".



"Perdí unos segundos, pero esto es una carrera y puede suceder. Me caí el primer día, pero cada día me siento mejor. Lo vamos a tomar día a día y lo haremos lo mejor que podamos", aseguró.