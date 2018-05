Carapaz: "Buscaré mi oportunidad, tengo moral y confianza"

Otros Deportes

"Estoy muy contento porque haber ganado la Vuelta a Asturias, primero, da confianza, llevas ese as bajo la manga, y, por otro lado, sabes que llegas bien preparado al Giro. Me da moral, confianza en mí mismo, y al equipo en mí, para afrontar el Giro de la mejor forma", dijo Carapaz en declaraciones remitidas por su equipo.



"Asturias es una recompensa, un triunfo muy trabajado, y pienso que me lo merecía. El primer triunfo siempre se queda para recordar", añadió.



En Ecuador este triunfo, el primer de un corredor de este país en Europa, está siendo sonado.



"Lo de Asturias ha sido grande, es una fiesta que se está viviendo en nuestro país porque es la primera vez que un ecuatoriano gana una carrera en Europa. Quedará en la memoria porque es algo histórico, una fecha para recordarla. Nunca ha habido ciclistas de esta categoría y ahora se está demostrando casta y carácter de campeones", resaltó.



El Giro será la segunda gran carrera para Carapaz.



"El Giro son tres semanas, no tres días. La diferencia es importante. Quiero hacerlo lo mejor posible y aprender, como siempre. Estoy teniendo la fortuna de debutar en carreras tan importantes y es mi segunda grande después de la Vuelta a España del año pasado. El Giro será diferente, se trata de experimentar y, si hay la oportunidad de ganar, intentarlo. Daré lo mejor de mí sin duda", indicó.



La ausencia de un líder claro -no estarán Quintana, Landa ni Valverde- hace que todos los ciclistas del equipo puedan tener su oportunidad.



"Hay ilusión en el equipo. Será como la última Vuelta a España, que teníamos la oportunidad de mostrarnos un día uno, un día otro. Y ayudar al que quería y podía pelear la general. Buscar oportunidades, en definitiva. Cada uno la va a tener y el que esté mejor buscará hacer una buena general, y yo soy uno de ellos", finalizó Richard Carapaz. EFE