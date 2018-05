El argentino Gili gana la tercera etapa del Titan Desert

Otros Deportes

Martes 1| 10:11 am





El argentino Ignacio Gili se ha impuesto en la tercera etapa de la Gaes Titan Desert Garmin después de que el líder de la prueba, el español Josep Betalú, le cediese el triunfo tras haber rodado juntos los últimos 50 kilómetros de la carrera, que tras 122 kilómetros ha finalizado en Rissani, en la parte norte del desierto del Sahara.

Al final, el ganador y el segundo invirtieron 4h.44:19 en los 122 kilómetros, sacando casi cinco minutos al grupo perseguidor, que entró encabezado por Gillem Muñoz en la meta de un campamento que por la noche había sufrido la violencia de una tormenta de arena que dejó el espacio inhabilitado, lo que ha obligado a los operarios a trabajar a destajo para recuperar la normalidad.

Tras esta tercera etapa, Betalú no sólo ha reforzado su liderato, sino que la diferencia que había establecido ayer con el segundo clasificado, Guillem Muñoz (3:44), se ha incrementado a 9:15, dejando al primero la victoria en el Titan casi en bandeja, a falta de tres etapas en las que las dudas de arena cobrarán todo el protagonismo. Betalú es el vigente ganador de las dos últimas ediciones de la Titan.

Esta tercera etapa era el segundo sector de la etapa maratón que arrancó ayer, en la que Betalú la afrontaba con la certeza de que si le atacaban él iba a responder, como así ha sido.

Tras algunos ataques de Roberto Bou y alguno de sus compañeros, las pequeñas dunas que han aparecido en el kilómetro 68 han sido determinantes, porque han roto la cabeza, en la que Betalú y el argentino Gili las han superado sin problemas para empezar a sacar distancia.

En el control de paso 3 la lucha en la categoría femenina también era reñida, ya que tanto Ramona Gabriel como Ana Ramírez se estaban controlando en todo momento. Al final de la etapa, la segunda atacó y entró primera, a un segundo de Garbiel, ganadora de las dos anteriores etapas.

En el grupo delantero y a falta de unos 40 kilómetros, los dos escapados ya sacaban dos minutos al grupo de nueve perseguidores en el que, sorprendentemente, no se efectuaban muchos relevos, lo que restaba eficacia a la hora de atacar a Gili y Betalú.

En el cuarto y último control de paso, en el kilómetro 110, Gili y Betalú tenían una ventaja de 3:22, lo que llevó a su grupo perseguidor a romperse, con Roberto Bou intentando una ruta diferente con navegación para acortar tiempo, pero al final acabó penalizando porque entró detrás del grupo en el que iba integrado.

A los pocos metros de entrar en la meta, Betalú cedió el paso a Gili para se hiciese con la victoria, la primera en su aventura en la Titan, donde ya tenía dos segundos puestos y el tercero de la general en la edición del año pasado.

Además, Gili logra una marca, al haber ganado por primera vez una etapa de la Titan con rueda ancha, cada vez más popular en la bicicleta de montaña, pero escasamente exitosa en las primeras posiciones.

En la meta, Betalú ha señalado que no ha habido "ninguna indicación, porque me ha ayudado mucho, y también lo había hecho el año pasado, y esas cosas se anotan en la libreta. Sé cómo funciona este circo: si me ayudan, ayudo".

El argentino Ignacio Gili estaba exhausto y emocionado con su primera victoria, que dedicó a Juan y Brinsa, sus mellizos. "Soñaba con una etapa así desde hace tres años. He ganado con una 'fatbike' (rueda ancha) y he hecho historia. En mi familia siempre me dijeron que hay que hacer historia", ha señalado el suramericano.

Tras completarse una etapa por el desierto, bastante plana y con momentos en los que los ciclistas se tuvieron que bajar de la bicicleta para sacarla de la arena, mañana el pelotón inicia la segunda parte de la Titan con las dunas como grandes protagonistas. La cuarta etapa está prevista entre Rissani y Merzouga, de 95 kilómetros, con 939 metros de desnivel acumulado. Será una etapa cien por cien desértica, con pistas arenosas y pedregosas, para iniciar un segundo tramo bordeando dunas.

Clasificaciones tras la tercera etapa de la Titan Desert, de 122 kilómetros:

- Tercera etapa masculina:

.1. Ignacio Gili 4h.44:19 25.75 km/h

.2. Josep Betalú 4h.44:19

.3. Guillem Muñoz 4h.49:51

.4. Carlos Andrés 4h.49:51

.5. Moisés Dueñas 4h.49:51

- Tercera etapa femenina:

.1. Anna Ramírez 5h.22:28 22.70 km/h

.2. Ramona Gabriel 5h.22:29

.3. Veerle Cleiren 5h.31:54

- General tras tres etapas:

.1. Josep Betalú 13h.46:58

.2. Guillem Muñoz a 9:15

.3. Moisés Dueñas a 13:01

.4. Manuel Beltrán a 13:03

.5. Sebastian Tamayo a 17:06

.6. Julen Zubero a 18:46

.7. Roberto Bou a 20:02

.8. Ramon Sagués a 22:49

.9. Ignacio Gili a 28:49

10. Carlos Andrés a 41:15

......

39. Ramona Gabriel a 1h:53:35

40. Anna Ramírez a 1h:58:08. EFE