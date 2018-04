Continuidad de Darren Sproles con Eagles es buena para campeones Super Bowl

Otros Deportes

Lunes 30| 3:27 pm





El veterano corredor Darren Sproles, que se encontraba como agente libre, decidió seguir una temporada más con los Eagles de Filadelfia, los actuales campeones del Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



Un movimiento que es considerado por el mundo de la NFL como muy positivo para los Eagles, que tendrán aun mayor poder en la ofensiva terrestre con un profesional de experiencia, calidad y que encaja bien en el sistema del entrenador en jefe Doug Pederson.



El propio Pederson desde la reunión de dueños de la NFL, que se celebró el pasado marzo, ya dejó claro que la posibilidad de continuidad de Sproles estaba sobre la mesa, dado que existía interés mutuo.



"Pero lo más importante de todo, que Sproles ha demostrado que es una parte integral de nuestro equipo", subrayó Pederson.



Sproles, de 34 años, originalmente planeó retirarse al término de la campaña del 2017, explicando que sus dos hijas "llegan a la edad en que desean estar más tiempo con su padre".



Pero se rompió el ligamento anterior cruzado y se fracturó el antebrazo durante el partido que los Eagles disputaron ante los Giants de Nueva York, el pasado septiembre, y decidió que no deseaba finalizar su carrera en la lista de reservas lesionados.



Desde entonces, los directivos de los Eagles han definido todo el proceso de rigurosa rehabilitación al que se ha sometido Sproles como algo "ejemplar" que le va a llevar a estar listo cuando comience la nueva temporada en la NFL.



Es tanta la confianza que tienen los Eagles en la vuelta de Sproles que durante el pasado sorteo no se decidieron a conseguir un corredor.



Sproles es octavo en la lista histórica de yardas totales de NFL, con 19.155. Tendrá la oportunidad de alcanzar a Steve Smith (19.180), Marshall Faulk (19.190) y Tim Brown (19.682) esta temporada.



Su continuidad permitirá a los Eagles mantener en la rotación de corredores a Jay Ajayi y Corey Clement que tan buenos resultados les dieron la pasada temporada.



El líder corredor del equipo del 2017, LeGarrette Blount, firmó como agente libre con los Lions de Detroit como agente libre y ha sido la baja más sensible que han sufrido los actuales campeones del Super Bowl LII, que se disputó en Minneapolis el pasado 5 de febrero y los Eagles ganaron por 41-33. EFE