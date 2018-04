Rodríguez: "Tendremos presupuesto de 100 millones de dólares"

Otros Deportes

La semana pasada Venezuela recibió una buena noticia: recibirá los Juegos_Bolivarianos 2021 y Valles del Tuy será el epicentro de la contienda. La última vez que se organizó este evento en territorio nacional fue en 1989 en Maracaibo. 32 años después, la región mirandina tendrá que organizar el evento con muchos retos en materia logística.

“Vamos a remozar 15 sedes de todo el estado, tendremos el Centro Nacional de Tenis y Parque Miranda en la región metropolitana y los deportes de playa serán en Barlovento, pero construiremos 16 nuevas en los Valles del Tuy, que es la zona principal de la contienda. Además hay un plan para desarrollar la zona”, comentó el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez.

“Aún no tenemos un prespuesto final, pero serán alrededor de 100 millones de dólares”, dijo el gobernante del estado quien sostendrá reuniones esta semana para finiquitar el tema presupuestario. Rodríguez aseguró que 2019 y 2020 serán los años para construir todas las sedes y solo dejar el 2021 para completar todo sin prisa.

“Convocamos a la empresa privada a involucrarse. Siempre he tenido buena relación con sus representantes y vamos a trabajar en pro de mejorar el estado y tener un evento digno”, dijo el mandamás de Miranda, quien comentó que ya hablan con el Gobierno Nacional para comenzar a trabajar la justa bolivariana. Rodríguez explicó que planea lanzar un Fondo Regional del Deporte para masificar las actividades en la región.

Contra la corriente. Héctor Rodríguez dijo que no dudó ni un segundo. Cuando llegó al cargo se planteó organizar un evento del ciclo olímpico en Miranda. “Fue algo que pedí y me dijeron que nos no iban a dar la sede, pero ahí está, confiaron en nosotros y vamos a llevarlo adelante. Con mi experiencia en el ministerio siempre aspire a que en Venezuela se organizaran eventos grandes. Eso te obliga a invertir y genera empleos, infraestructurras y reactiva la economía”, sentenció el gobernador quien no solo piensa en los Juegos Bolivarianos para mostrar las bondades de Miranda, sino para desarrollar la región en todos los aspectos. “Hay que desarrollar el estado para dejar de tener solo ciudades dormitorios, tenemos que lograr que el mirandino haga vida en Miranda”.

La entidad ha sido una de las más peligrosas en niveles de delicuencia en los últimos años, incluso, Valles del Tuy se ha convertido en “zona roja”, pero Rodríguez aseguró que “hemos bajado los índices delictivos. Cuando asumí Miranda era el estado más peligroso del país, ahora lo hemos bajado al octavo y tenemos que seguir trabajando en pro de eliminar a los delicuentes. El deporte nos ayudará en esa lucha, a batallar contra los malos hábitos y los vicios que perjudican a nuestros jóvenes”.

Hay que levantarse. “Atravesamos un situación difícil, pero tenemos que salir de ella. Debemos apostar por una economía planificada, no solo depender del petróleo”, dijo Rodríguez sobre lo que necesita para tener recursos suficientes para los juegos.

“Cuando fui ministro del deporte me decían que era hacer imposible hacer una ley del deporte y lo logramos”, aseguró Rodríguez quien tiene claro el reto que tendrá los próximos tres años para tener todo listo rumbo a los Bolivarianos 2021. “No tengo miedo de hacer las cosas y siempre con mucho respeto”.

Apoyo felino. Para el gobernador es primordial brindar todo el respaldo al equipo profesional de baloncesto que es la cara de la entidad, Panteras de Miranda. “Panteras recibirá todo el apoyo que podamos darle, vamos a hacer refacciones en el Parque Miranda y queremos un plan social con el equipo para que se visiten las comunidades y se hagan clínicas deportivas. Que vean a los jugadores como un ejemplo”, dijo Rodríguez.

Además quiere que Miranda vuelva a la cúspide del deporte nacional. “Es una meta, nunca nos bajamos del podio, yo recibí la gobernación y estábamos en el décimo lugar, hemos mejorado, pero es un plan a largo plazo para volver a ser una potencia nacional como lo ha sido toda la vida”.