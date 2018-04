Bryan Habana se retira al acabar la temporada

Otros Deportes

Martes 24| 11:19 am





EFE



El sudafricano Bryan Habana, campeón mundial en 2007 y uno de los mejores jugadores del mundo de rugby en los últimos años, ha anunciado este martes que se retirará cuando termine la temporada en el Toulon francés.



Nacido el 12 de junio de 1983 en Benoni el ala sudafricano se convirtió en uno de los jugadores más rápidos de todos los tiempos y en una de las referencias de los 'Springboks' -tiene el récord de ensayos con 67- y todo el deporte del balón oval.



Una lesión en la rodilla izquierda acaba con su carrera. "He pasado más de un año esperando, luchando y empujando para volver al campo, para recuperar el sabor de la victoria o de un partido con una desesperación desgarradora, oír el rugido de la multitud, hacer ese último placaje o marcar el último ensayo ganador. Pero desafortunadamente no puede ser", señala en su cuenta oficial de una red social.



"A mí, como a la mayoría, me hubiera gustado que mi carrera hubiera terminado de otra manera, pero a veces las cosas no salen como esperamos. Así que al final de esta temporada es hora de decir adiós y dar las gracias al juego que tanto amo", apunta.



Asegura que resumir los 16 años de carrera, que "han volado", "es imposible" y desarrolla una amplia lista de agradecimientos a Dios, a su esposa, hijos, familia, amigos, entrenadores, rivales, patrocinadores, aficionados, críticos y medios de comunicación.



"Pero sobre todo al rugby, porque para mí es realmente un deporte hecho en el cielo", apunta Habana el jugador que más ensayos ha logrado en Mundiales (15) junto a otro mito, el neozelandés Jonah Lomu.