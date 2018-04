Asciende a 15 el número de muertos en accidente de equipo de hockey en Canadá

Otros Deportes

Sábado 7| 8:12 pm





La Policía Montada canadiense informó hoy que uno de los heridos del accidente, que se produjo en la noche del viernes en la provincia de Saskatchewan, en el oeste de Canadá, sucumbió el sábado a consecuencia de las heridas.



Las otras 14 víctimas mortales del accidente fueron declaradas muertas en la noche del viernes en el lugar del accidente, la localidad de Tisdale, a unos 2.800 kilómetros al noroeste de Toronto.



Además de los 15 muertos, otras 13 personas resultaron heridas en el accidente y varias de ellas se encuentran en estado crítico.



Los muertos formaban parte de los Broncos, un equipo juvenil de hockey sobre hielo de la localidad de Humboldt, una pequeña ciudad de unos 6.000 habitantes.



El presidente de los Broncos, Kevin Garinger, compareció hoy ante los medios de comunicación y entre lágrimas dijo que el accidente ha dejado a la pequeña comunidad rural "totalmente devastada".



"Estos jóvenes ha tenido un significante impacto en nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos", añadió Garinger.



Aunque las autoridades canadienses no han identificado a las víctimas mortales, los familiares de al menos cinco de los fallecidos han confirmado su muerte.



Uno de ellos es el entrenador del equipo, Darcy Haugan. También entre los fallecidos se encuentran los jugadores Logan Schatz, de 20 años de edad y capitán del equipo, Adam Herold, de 16 años, y Jaxon Joseph, de 20. Otro de los muertos es Tyler Bieber, que trabajaba en la estación de radio de Humboldt.



El accidente se produjo cuando un camión de grandes dimensiones colisionó con el autobús de los Broncos, en el que viajaban 29 personas, incluido el conductor, que se dirigía a jugar el quinto partido de las semifinales de la liga de hockey sobre hielo de Saskatchewan.



Los dos vehículos colisionaron en la intersección entre dos carreteras. El autobús viajaba hacia el norte mientras que el camión se dirigía al oeste.



El conductor del camión sobrevivió al accidente sin lesiones y aunque inicialmente fue detenido, la Policía Montada informó hoy que había sido puesto en libertad.



La Policía Montada advirtió hoy que la investigación acaba de iniciarse y que puede llevar meses hasta que anuncie los resultados que esclarezcan lo ocurrido.



Una colecta organizada para las víctimas del accidente a través de la página de internet de GoFundMe había recogido casi 1,5 millones de dólares canadienses (1,2 millones de dólares estadounidenses) en 19 horas.



La magnitud del accidente ha causado conmoción en Canadá, donde el hockey sobre hielo es el deporte nacional y muchos jóvenes pasan gran parte del invierno viajando en zonas rurales para disputar partidos.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, transmitió su pésame a las familias a través de su cuenta de Twitter.



"No me puedo imaginar lo que están pasando estos padres, y mi corazón está con todos los afectados por esta terrible tragedia, en la comunidad de Humboldt y más allá ", escribió el presidente.



El alcalde de Humboldt, Rob Muench, que habló con Trudeau por teléfono, se refirió hoy al hecho que el accidente de los Broncos es "la peor pesadilla" para muchas familias canadienses.



"Por todo Canadá vemos equipos que pasan mucho tiempo en los inviernos canadiense en la carretera y siempre los padres y aficionados piensan en qué puede pasar. Desgraciadamente ha pasado aquí", declaró Muench. EFE