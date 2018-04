Landa: "Roglic tomará tiempo en la crono, pero quedarán dos etapas fuertes"

Otros Deportes

Martes 3| 7:17 pm





"Ayer no tuve un gran día, pero hoy me he encontrado mucho mejor. Alaphilippe ha demostrado un gran estado de forma, pero ya le conocemos. Creo que Roglic también está en buen momento y el jueves en la crono nos meterá tiempo. No obstante luego quedarán dos etapas muy duras para jugar nuestras bazas", dijo en meta el ciclista alavés.



Será la baza del equipo Movistar, con puertos más largos y exigentes, donde tanto Landa como el colombiano Nairo Quintana tratarán de doblegar al ciclista esloveno y al líder actual, que en Bermeo logró el doblete de la Itzulia.



"Serán etapas cortas, pero nerviosas y duras. Tendremos que aprovechar para jugar nuestras bazas e intentar nuestro objetivo hasta el final", concluyó. EFE