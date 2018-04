Mariana Pajón espera diagnóstico definitivo y regresar a competencias en mayo

Otros Deportes

Lunes 2| 9:46 pm





Así lo declaró a Efe Miguel Pajón, hermano y director de prensa de la ciclista. "Todo indica que se trata de una mononucleosis", dijo. "Ella, en términos generales, está bien. Tiene un poco de malestar y dolores de cabeza fuertes. Todos los síntomas los ha venido presentando desde hace una semana", contó.



La mononucleosis es una infección denominada también como la enfermedad del beso, la provoca el virus de Epstein-Barr y se contagia generalmente a través de la saliva.



Miguel Pajón añadió a Efe que 'la Tata', como es conocida su hermana, está "un poco golpeada anímicamente" por no haber podido competir en plenitud de condiciones en sus primeras dos paradas del año, realizadas en localidad francesa de Saint- Quentin- en- Yvelines, donde finalizó cuarta y sexta.



En cuanto a su salud, precisó que la deportista de 26 años, medalla de oro en las olimpíadas de Londres 2012 y en Río 2016, se realizó exámenes de rutina por unos fuertes dolores de cabeza, que revelaron "algunas alteraciones".



Por ello, esta semana se someterá a unas pruebas "más específicas" para determinar con certeza si se trata de mononucleosis y así definir el tiempo de incapacidad y su tratamiento, que estará vigilado a distancia por sus médicos en Colombia.



"Parece que es una enfermedad común y no es compleja", acotó Pajón, quien aseguró que la deportista no había presentado síntomas similares y ha gozado siempre de "buena salud".



Por ahora, la múltiple campeona se dedicará de lleno a su recuperación en Francia con la idea de estar de nuevo en las pistas en mayo, pues tiene planeado participar en varias competencias en Europa, entre ellas las válidas de la Copa Mundo en Papendal (Holanda) y Zolder (Bélgica).



"Esperamos que sí pueda estar. Falta mucho para la Copa Mundo en mayo", dijo su hermano, quien enfatizó en que todo dependerá del tratamiento y la recuperación.



"Si tiene que dejar de entrenar por unos días, eso se va a sentir, pero ya buscarán alternativas para minimizar el impacto que pueda tener sobre su rendimiento", apuntó.



La reina del BMX no planea regresar pronto a Colombia pues tiene contemplada en su agenda participar en cuatro válidas de la Copa Mundo en mayo y en el Campeonato Mundial UCI en Bakú (Azerbaiyán), que será entre el 4 y 9 de junio.



Asimismo, Mariana espera continuar con éxito el ciclo olímpico con su participación en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. EFE