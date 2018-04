Quintana: "Este año creo que la contrarreloj puede ser decisiva"

Otros Deportes

Nairo Quintana, corredor colombiano del equipo Movistar se mostró tranquilo y confiado de cara a la Itzulia, la nueva denominación de la Vuelta al País Vasco, en la que resaltó la importancia "decisiva" que puede tener este año la contrarreloj.



"La idea inicial es disputar con Mikel (Landa), que viene con la idea de disputar. Estaremos ahí apoyando y viendo las oportunidades que surjan a medida que se desarrolla la carrera. Mi estado de forma es bueno; ya lo hemos visto en Catalunya y me siento en buenas condiciones, por lo que no se puede descartar nada", dijo Quintana en declaraciones difundidas por su equipo.



El ciclista colombiano sabe bien lo dura que puede ser esta Vuelta. "El recorrido será muy difícil, como siempre aquí. Con esas subidas finales, cortas y muy duras, que serán muy agresivas. Habrá que estar atentos en todo momento. Y este año creo que la contrarreloj puede ser decisiva. Es para especialistas y las diferencias entre los favoritos pueden ser claves para el final. Para mi va a ser un test importante y trataré de hacerla lo mejor posible", apuntó.



Quintana ganó la carrera en 2013."La Vuelta al País Vasco es siempre para mí una carrera especial. He vivido aquí varios años y me siento casi como en casa. La gente es muy amable conmigo. Siempre comparo su cultura con la que tenemos en Colombia. Por eso he hecho siempre bien esta carrera. La afición vasca es muy apasionada y siempre trato de darles motivos para que disfruten. Tenemos dos corredores de aquí como Mikel y Víctor (De la Parte) y eso siempre te da un plus más de compromiso para la carrera", finalizó Nairo Quintana. EFE