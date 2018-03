John Fisher sería el sexto tripulante fallecido en la prueba

Otros Deportes

Miércoles 28| 9:19 am





EFE



El inglés John Fisher, tripulante del VO65 hongkonés 'Sun Hung Kai/Scallywag' que fue dado oficialmente ayer por desaparecido tras caerse al mar, sería el sexto tripulante fallecido en la historia de la Vuelta al Mundo de vela por Etapas.



A la espera de la confirmación oficial de su fallecimiento, otros cinco tripulantes han perdido la vida en los cuarenta y cinco años de la prueba, todos por caer al mar desde sus barcos. Otros dos, recuperados por sus embarcaciones han logrado sobrevivir.



La lista se abrió en la primera edición de la prueba, en 1973, llamada entonces Whitbread Round The World, que fue realmente trágica y en la que perdieron la vida los ingleses Paul Waterhouse y Bernie Hosking y el francés Dominique Guillet.



Paul Waterhouse, un cabo del ejército británico, cayo del 'Tauranga' italiano y desapareció en el mar; Dominique Guillet, co-patrón del '33 Export' francés, fue barrido de la cubierta y su cuerpo tampoco fue encontrado, y Bernie Hosking, uno de los tripulantes del Gran Bretaña II, cayó por la borda durante un cambio de vela, pero su cuerpo si fue recuperado posteriormente.



En la edición de 1989, la víctima fue el regatista inglés Tony Phillips. Fue durante la segunda etapa, cuando el "Creighton's Naturally" sufrió un semivuelco en el que dos tripulantes cayeron al agua: Anthony (Tony) Philips y Bart van den Dwey. Aunque ambos fueron recuperados con vida, Philips no sobrevivió y murió a las tres horas. Tras la autorización de sus familiares por radio su cuerpo fue devuelto al mar.



Ya como Volvo Ocean Race, el 18 de mayo de 2006, el holandés Hans Horrevoets, tripulante del Volvo70 'ABN Amro' cayó por la borda y su cuerpo fue recuperado, pero ya sin vida.



Desgraciadamente, el pasado lunes, día 26, El inglés John Fisher, tripulante del VO65 hongkonés 'Sun Hung Kai/Scallywag' de David Witt fue barrido de la cubierta en el Océano Austral Sur y dado oficialmente ayer por desaparecido.



Fisher fue el segundo tripulante caído al agua en el barco de Witt. El 14 de enero pasado, el australiano Álex Gough estuvo durante siete minutos en el agua al caerse del barco en un cambio de velas en la costa de Micronesia. A pesar de no llevar chaleco ni arnés de seguridad fue rescatado sano y salvo.



Quien también logró sobrevivir a una caída al agua fue el tripulante del 'Fortuna Extra Lights' español Jordi Doménech. Fue el 10 de noviembre de 1989 y en pleno Océano Austral, por debajo de la latitud 40ªSur y durante la segunda etapa de aquella edición de la llamada entonces Whitbread Round the Race.



Doménech estaba cambiando una vela en la proa bajo unas condiciones duras de viento y mar cuando acabó en el agua. Instantáneamente toda la tripulación del barco español se puso a buscar a su compañero, lanzando objetos al mar para marcar la zona de la caída.



El barco, siguiendo las instrucciones de Joan Vila, que debutaba como navegante en un barco, dio media vuelta y encontró una mancha roja flotando en el agua, a una temperatura de 2ºC. Afortunadamente, Doménech había podido activar la radiobaliza para transmitir sus coordenadas al barco: esto junto a la pericia de Vila le salvó la vida.



Actualmente, casi 30 años después, ambos siguen navegando y ahora Vila, considerado ya el mejor navegante del mundo, está a bordo del 'Mapfre' español.