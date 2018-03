Valverde y Movistar, sin rivales en la Volta a Catalunya

Otros Deportes

En las carreteras catalanas, el equipo español volvió a ser el gran animador del pelotón y Valverde su mejor ciclista. Tras conquistar la Volta a la Comunitat Valenciana y el Tour de Abu Dhabi, 'El Bala' confirmó que su grave lesión en el pasado Tour de Francia ya es historia y, a sus casi 38 años, sigue dando guerra con la tercera Volta Catalunya en su haber (2009, 2017 y 2018).



Valverde demostró su clase y versatilidad con dos triunfos de etapa. En la segunda jornada, con final en Valls (Tarragona), el español sorprendió a los pocos velocistas presentes en la Volta con una victoria al esprint.



En La Molina (Girona), etapa reina después de que la organización anulara la ascensión a Vallter 2000 por mal tiempo un día antes, repitió triunfo en una emocionante pugna con Egan Bernal.



Su compañero, Nairo Quintana, también mostró estar a un buen nivel. En su primera carrera del año en suelo europeo, el ciclista del Movistar acabó a 29 segundos de su compañero de equipo, al que ayudó para que se hiciera con el liderato, demostrando su química.



"Entre Nairo y yo siempre ha habido una compenetración muy buena. Nunca ha habido rivalidad, ni la va a haber. Nos hemos entendido a la perfección", recordó Valverde tras su triunfo en un mensaje que tranquiliza a aquellos que tienen dudas con el tridente de lujo que el Quintana, Mikel Landa y el murciano conformarán en el Tour.



La jerarquía de los Movistar se reflejó también en la clasificación general, situando a tres de sus corredores -Valverde, Quintana y Soler- entre los cinco primeros.



Más allá de la superioridad del equipo español, otro de los grandes nombres de la Volta fue el colombiano Egan Bernal. A sus 21 años, el ciclista sudamericano se quedó a 6 kilómetros de acabar su primera participación como segundo en la general.



La mala suerte se cebó con él. Cuando afrontaba el penúltimo descenso al circuito de Montjuïc, el colombiano se vio involucrado en una caída. Con el asfalto húmedo, el español José Joaquín Rojas (Movistar Team) resbaló en una curva. Bernal no pudo esquivarlo y se le esfumó el sueño de subirse al podio en la primera carrera europea de la temporada.



Sin embargo, el ciclista del Sky, lesionado de un hombro, demostró ser uno de los ciclista llamados a protagonizar tardes de gloria en grandes vueltas. Sin ir más lejos, en La Molina a punto estuvo de discutirle la victoria a Valverde, pero la experiencia del murciano fue decisiva.



Una Volta agridulce para Bernal que, por lo menos, recibió los elogios de Valverde, quien aseguró que "reúne casi todas las condiciones" para ser uno de los grandes del pelotón.



El propio organizador de la Volta, Rubén Peris, lamentó en declaraciones a Efe el abandonó de Bernal en una edición en la que, en su opinión, hubo "mucha lucha" en el pelotón.



Y eso que dos etapas -la tercera y la sexta- se acortaron por las condiciones meteorológicas adversas en los Pirineos. A pesar de ello, Peris considera que se tomaron buenas decisiones.



"Hago una valoración positiva. Incluso las modificaciones por contratiempos meteorológicos fueron un punto a favor nuestro como organización, porque fuimos capaces de demostrar que teníamos una alternativa en los dos casos", subrayó.



En la 98ª edición, también se cumplió el primer año del acuerdo entre ASO, la organizadora del Tour de Francia, y los organizadores de la Volta.



En esta nueva etapa, la multinacional gala se encargó de gestionar los derechos de explotación televisiva y aspectos comerciales como la búsqueda de nuevos patrocinadores.



El salto de calidad se notó, especialmente, desde el punto de vista televisivo, con una realización acorde a una carrera casi centenaria cuyas imágenes llegaron a 190 países.



"No vi la realización 'in situ' porque estaba en carrera, pero los mensajes que tengo son positivos. Creo que se ha notado, ahora tenemos que trabajar para que se siga notando", señaló Peris.



Tras siete días en las carreteras catalanas, los organizadores de la Volta ya piensan en la 99ª edición, en la que los equipos del pelotón buscarán discutir la superioridad de los Movistar en Cataluña, donde han marcado el ritmo en los últimos tres años. EFE