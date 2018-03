Andrea Armada: "Estar clasificada a los Juegos CAC es un paso importante"

Otros Deportes

El miércoles Venezuela aumentó su cosecha de atletas clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, que se desarrollarán entre el 19 de julio y el 3 de agosto, específicamente en el Karate, donde doce criollos lograron el boleto mediante el Clasificatorio en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de la especialidad.

Una de los karatecas que conquistó el pasaje a los CAC es Andrea Armada; la número 43 del mundo en la categoría adulta pudo sobreponerse en sus dos rondas de participación.

Armada en primera instancia pudo vencer a la atleta de Trinidad y Tobago (5-0) con el kata Gojushiho Dai; mientras que en la segunda ronda se deshizo de la representante de Santa Lucía (5-0) haciendo lucir el Gojushiho Sho.

Desde Barranquilla (lugar donde se desarrolla el CCCK), Armada manifestó sentirse bien durante el evento clasificatorio, “a pesar del factor clima porque hay bastante calor y humedad. Me tocó hacer dos rondas donde di lo mejor de mí y obtuve excelentes resultados. Ahora el viernes y el sábado seguiré compitiendo en gran forma”.

“Ayer fue un día importante para lograr sentirme a tope, conocí el calor de la competencia y el clima para ya mañana (viernes) estar más familiarizada con el panorama” indicó.

Andrea Armada dijo de igual forma que clasificar a los Juegos Centroamericanos fue el primer paso en tierras colombianas “esto me quita parte del peso de encima, pero no me puedo descuidar porque todavía me queda el Campeonato Juvenil y el Adulto. Estoy trabajando para volver a alcanzar la medalla de oro en la categoría juvenil como el año pasado, y para competir en primer Centroamericano adulto”.

“Voy a seguir dando lo mejor de mí para obtener los mejores resultados para Venezuela y poder traerme dos medallas (…) Estar clasificada a los Juegos Centroamericanos ya es un paso importante para estar más cerca de los Juegos Olímpicos Tokio 2020”.

La actual campeona centroamericana juvenil buscará mañana revalidar su título y además subir el sábado al podio en su debut en la rama adulta en este CCCK.