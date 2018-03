Vakoc comienza programa de rehabilitación en Praga

Otros Deportes

Miércoles 21| 11:19 am







Es difícil estar al margen de mi profesión cuando lo único que quieres es andar en bicicleta, pero me siento afortunado de saber que volveré"

EFE

El ciclista checo Petr Vakoc (Quick Step) ha regresado a Praga después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica a resultas de ser atropellado por un camión mientras se entrenaba junto a su compañero Laurens De Plus en Sudáfrica el pasado mes de enero.



El accidente ocurrió a fines de enero y dejó a Petr con varias vértebras rotas que precisaron cirugía. Tras un largo período de descanso completo, el checo de 25 años comenzó un programa de rehabilitación que a partir de ahora deberá continuar en su domicilio en Praga.



"No puedo explicar lo que siento al volver a casa después de tanto tiempo en el hospital, primero en Sudáfrica y más recientemente en Praga, en el Hospital Universitario Motol. Por supuesto que es difícil estar al margen de mi profesión cuando lo único que quieres es andar en bicicleta, pero me siento afortunado de saber que volveré ", dijo Vakoc.



Aunque pasarán aún algunos meses antes de su regreso a la competición, Vakoc se siente motivado de poder pedalear en su casa con una bicicleta que ha colgado del techo, ya que aún no puede ejercitarse sentado.



El accidente se produjo en la tarde del 25 de enero mientras Vakoc y como De Plus completaban su entrenamiento diario junto al luxemburgués Bob Jungels. Un camión los arrolló por detrás.