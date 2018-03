Hodeg: "Mis compañeros me dejaron la mesa servida"

Otros Deportes

Tras superar a todos sus rivales en un final masivo con el que se puso fin a una etapa de 152,3 kilómetros con inicio y final en Calella (Barcelona), el joven velocista destacó que sus compañeros, especialmente el luxemburgués Bob Jungles, se vaciaron para que lograse el triunfo en una carrera UCI World Tour.



"Mis compañeros me dejaron la mesa servida", explicó Hodeg, quien admitió que sufrió "un poco" tras el único puerto de montaña de la etapa, situado a 18 kilómetros de la meta.



Pero, según subrayó, su equipo "se la jugó" esperándole en el descenso y aupándole en los últimos cuatro kilómetros, en los que gozó de una buena posición en el esprint final.



"Sabíamos que la última subida era algo dura y teníamos que intentar bajar delante. Estuve atrás y el equipo me estuvo esperando. En los últimos cuatro kilómetros nos pudimos posicionar y en los últimos dos el equipo hizo un trabajo fenomenal", analizó.



Hozeg, de 21 años, demostró en Cataluña que es uno de los jóvenes velocistas a seguir con vistas al futuro. En su currículum ya contaba con una victoria de etapa en el Tour del Porvenir.



Este martes, en la segunda etapa, entre Mataró (Barcelona) y Valls (Tarragona), podría gozar de otra oportunidad para mostrar su talento en finales ajustados.



Por el momento, Hodeg prefiere disfrutar de la victoria conseguida en la localidad mediterránea de Calella: "Ahora, disfrutaré del triunfo de hoy, que es muy especial para mí, y mañana plantearemos otra estrategia con el equipo y, si se puede llegar al esprint, seguro que lo volveré a intentar".



Hodeg también eludió comparaciones con su compañero de equipo y compatriota Fernando Gaviria. "Para mí Fernando (Gaviria) es de los mejores corredores del mundo y, por eso, ha sido tres veces campeón del mundo. Simplemente intento aprender lo mejor que puedo de él", recordó.



Al mismo tiempo que aprende de los mejores, el velocista colombiano sueña con levantar los brazos algún día en la meta de la París-Roubaix, una de las clásicas del circuito mundial.



"Mi sueño sería ganar una Paris-Roubaix. No sé si seré capaz porque es una carrera muy dura, pero día a día trabajo para eso y estoy seguro de que algún día estaré disputando para ganar una París-Roubaix", prometió.



Mientras ese momento no llega, Hodeg puede presumir de ser el primer líder de la Volta. EFE