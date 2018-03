Hodeg vuela en la Vuelta a Cataluña y sorprende a los velocistas más experimentados

Otros Deportes

El colombiano Álvaro Hodeg (Quick-Step Floors) sorprendió este lunes a los velocistas más experimentados del pelotón para adjudicarse, con una rotunda superioridad al esprint, la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya y convertirse, así, en el primer líder de la carrera.



Vencedor hace apenas cuatro días en Bélgica del Handzame Classic, el joven velocista de Montería (Colombia) demostró en la meta situada en Calella (Barcelona) que es uno de los 'esprinters' más prometedores del pelotón.



A sus 21 años, Hodeg aprovechó el trabajo de un compañero de la talla del luxemburgués Bob Jungles para poner fin a la jornada inaugural de la Volta, de 152,3 kilómetros, en la que velocistas experimentados como Sam Bennet (Bora-Hansgrohe) y Nacer Bouhanni (Cofidis) no le discutieron el triunfo.



La etapa, con un único puerto de montaña, no deparó muchas sorpresas y los favoritos para llevarse la ronda catalana, entre los que destacan, entre otros, Alejandro Valverde y Nairo Quintana, del Movistar Team, no titubearon.



Habitualmente, la Volta es una carrera que los velocistas no tienen marcada en la agenda. Su recorrido montañoso la convierte en una cita más apetitosa para aquellos ciclistas llamados a participar en las grandes carreras por etapas del año.



No obstante, algunos 'esprinters' aprovechan la oportunidad de acudir a la ronda catalana. Conscientes de que tienen poca competencia en finales masivos, nombres como Nacer Bouhanni, Sam Bennet o el propio Hodeg decidieron tomar la salida con el único objetivo de luchar por un triunfo en los finales agrupados como el de este lunes.



La localidad mediterránea de Calella (Barcelona) acogía por séptimo año consecutivo la jornada inaugural de la Volta. En la línea de salida, notables del pelotón como el italiano Fabio Aru (UAE Team Emirates) o el colombiano Sergio Henao (Sky) afrontaban la ronda catalana con el objetivo de discutir el teórico dominio del Movistar Team.



No se subió, finalmente, a la bicicleta el vigente subcampeón del Tour de Francia, el colombiano Rigoberto Urán (EF - Drapac), baja de última hora por una gripe.



Conscientes de que no será hasta la tercera y cuarta etapas en los Pirineos cuando se empiecen a postular los favoritos para el triunfo en la general, los gallos del gran grupo evitaron sorpresas en una etapa con la ascensión a un único alto, el Port de Collsacreu de tercera categoría, situado a 18 kilómetros de meta.



Con el Mediterráneo y los montes del litoral catalán como protagonistas en un día relativamente tranquilo a nivel meteorológico, la escapada inocente del día la lideraron un grupo formado por seis ciclistas entre los que destacaban los españoles Jesús Ezquerra (Burgos - BH), Markel Irizar (Trek - Segafredo) y Antonio Molina (Caja Rural).



Los aventureros llegaron a gozar de una ventaja de dos minutos con respecto al pelotón, que a unos 20 kilómetros de la meta, con gregarios del Cofidis y el Bora-Hansgrohe marcando el ritmo, neutralizaron la escapada y reagruparon el gran grupo antes de ascender el único puerto de la jornada.



Con el pelotón reagrupado, Movistar y Astana marcaron la pauta en el Collsacreu, donde no se produjeron muchas sorpresas en el ascenso. Solo el colombiano Wilmar Paredes (Manzana Postobon) se escapó unos metros en solitario para sumar los puntos de la montaña.



En la bajada, Movistar marcó el ritmo con José Joaquín Rojas protegiendo a sus lideres, mientras que Bob Jungles y el danés Michael Morkov trabajaban para lanzar a Hodeg en los últimos metros



El colombiano remató la faena completando un esprint incontestable. Nadie pudo hacer sombra a su superioridad. Bennet, segundo, apenas lo intentó en los últimos metros y Bouhanni, sin chispa, terminó séptimo sin entrar en la batalla.



La primera toma de contacto del pelotón con el asfalto catalán acabó al esprint, algo que mañana se podría repetir entre Mataró (Barcelona) y Valls (Tarragona), siempre y cuando no se produzcan sorpresas en el Coll de l'Illa, un puerto llevadero a 10,6 kilómetros de meta.



Otra oportunidad para que Hodeg vuelva a demostrar su clase en finales masivos y mantenga el liderato de la Volta antes de la montaña. EFE.