Andrea Armada: "Vamos con todo en el Campeonato Centroamericano"

Andrea Armada sigue preparándose para el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate, evento que se disputa en Barranquilla, Colombia, y donde la criolla buscará obtener el boleto a los Juegos CAC de este año.

Armada señaló desde tierras colombianas que se siente bien físicamente, “estos meses de preparación y competencia fuera me ayudaron mucho, me dieron confianza. El enfrentarme codo a codo con las mejores del mundo me da mucha confianza para los torneos continentales”.

“Ahora vamos a seguir dándolo todo el miércoles en el Clasificatorio (a los Juegos CAC), como el viernes y sábado en el Campeonato” indicó la número 43 del mundo en la categoría adulta.

La criolla confirmó que la selección nacional está trabajando a doble turno, con los entrenamientos físicos y técnicos, “me siento muy bien con los entrenamientos. Todos estamos a un nivel alto”.

“En Centroamérica hay un gran nivel en mi categoría, sobre todo en República Dominicana con María Dimitrova quien ha liderado por mucho tiempo el Campeonato Centroamericano en adulto. También Colombia, México y Guatemala tienen buenos representantes, pero, me siento muy bien y lista para enfrentarme a todas ellas” prosiguió.

Andrea Armada finalizó analizando también la categoría juvenil, donde competirá el viernes 23, “en esta categoría el nivel también es muy bueno, siento que muchos países se están preparando de la mejor manera debido a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero nosotros vamos con todo”.

La tricampeona panamericana juvenil competirá los días miércoles 21 (Clasificatorio CAC), viernes 23 (Juvenil) y sábado 24 (Adulta).