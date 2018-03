Toni Bou logra su duodécimo titulo de X-Trial

Otros Deportes

El español Jaime Busto (Gas Gas) tomó el relevo de su compatriota Toni Bou (Repsol Honda) y se impuso en la sexta prueba del mundial de X-Trial, las cinco anteriores las ganó Bou, que se proclamó por duodécima vez campeón del mundo.

Bou quiso proclamarse campeón sobre la moto y aunque estaba lesionado en la espalda y la Federación Internacional (FIM) confirmó, antes de la cita parisina, que se suspendía la prueba prevista en Sevilla por lo que ya era campeón del Mundo de forma matemática, salió a competir.

El campeón realizó una buena primera fase de clasificación, con sólo tres puntos de penalización pero, tras parón hasta las semifinales, se resintió de la lesión en las vértebras que le mantuvo 27 días sin subirse a la moto.

El catalán finalizó en la quinta posición en una prueba que ganó Busto y en la que Adam Raga (TRS) fue segundo completando el podio el japonés Takahiza Fujinami (Repsol Honda).

"Este último mes ha sido muy complicado y hasta el último momento no hemos sabido si podíamos ganar el mundial antes de competir en Paris. En la primera ronda he podido pilotar bastante bien y ganar. En el parón entre la primera y segunda ronda quería controlar el dolor pero al empezar a pilotar he visto que no era competitivo y he querido conservar, no hacerme daño que es lo importante. Para mí ganar el Mundial encima de la moto es muy importante", dijo Toni Bou.

Tras el anuncio de la FIM de la suspensión de la prueba sevillana, el final del campeonato del mundo 2018 será el próximo 29 de marzo en Budapest.