Giuseppe Ottaviani de 101 años participará en Europeo Masters de Atletismo

Otros Deportes

Miércoles 14| 10:20 am





EFE



Giuseppe Ottaviani, un sastre italiano que el 20 de mayo cumplirá 102 años, tendrá el honor de encabezar el escalafón por edades en los Campeonatos de Europa Masters de atletismo, que se disputarán del 19 al 24 de marzo en Madrid.



El atleta calabrés de Sant'Ippolito practica once disciplinas atléticas, pero en los Europeos de Madrid, por razones de programa, ha tenido que resignarse a competir en cuatro: correrá los 60 metros lisos, saltará longitud y triple y lanzará el peso de tres kilos.



Ottaviani es el único centenario entre los 3.844 atletas inscritos (todos mayores de 35 años), un récord absoluto de participación, superando en medio millar la mayor concurrencia registrada con anterioridad, los 3.300 de Gante, hace siete años.



¿Cuanto se puede correr, saltar y lanzar con 101 años? Ottaviani llega a Madrid con estas marcas del año: corre los 60 metros en 19.25 segundos; salta 1,16 metros en longitud y 3,27 en triple, y lanza la bola de 3 kilos a 3,17 metros.



El centenario atleta italiano tiene fama de puntilloso y su ambición le ha llevado a presentar sus quejas a los organizadores españoles, reclamando, sin éxito, una modificación del programa de competición para poder competir en más pruebas.



El atleta más veterano de España, el catalán Valentín Huch, de 98 años, sufrió en enero pasado una afección cardíaca y se perderá el torneo. En su ausencia, el español de más edad será Luis Marimón, que acaba de cumplir los 90 y saltará longitud. Acude con una marca de 1,34 metros.



En la selección española estará Aurora Pérez, varios años mejor atleta veterana de España y campeona nacional de maratón en 1996, que este año ha batido ya los récords nacionales de 400, 800 y 1.500 en su categoría (W60) y partirá como favorita en las dos últimas distancias.



Tampoco faltará a la cita uno de los habituales atletas veteranos españoles: Javier Odriozola, actual director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid y hermano del expresidente de la Federación Española de Atletismo, José María. El dirigente político se ha inscrito en 800, 1.500, 3.000 y cross (5 km).



El atletismo master (mayores de 35 años) ha experimentado un gran auge en los últimos años, y la prolongación de sus carreras deportivas por parte de los atletas de elite ha hecho que Ruth Beitia, retirada el año pasado, haya sido campeona olímpica y europea de altura a una edad en la que ya podía competir como veterana (tiene el récord mundial de la categoría con 1,98).



La pista cubierta de Gallur registrará, por tanto, la mayor afluencia de veteranos a unos Europeos. "Y eso que la Asociación Europea ha sido inflexible con respecto al plazo de inscripción, que se cierra dos meses antes, de tal manera que más de doscientos se han quedado fuera", explicó a EFE Fernando Marquina, Coordinador de Atletismo Master en la Federación Española.



"España contará con 1.530 atletas, que también supone un récord de participación, con 400 más que en San Sebastián, hace cinco años. Por el contrario, Rusia no tendrá un solo atleta. Aquí no se ha autorizado a ningún ruso para que compita como neutral, como en otros campeonatos", señaló.



Los Europeos de veteranos resultan atractivos también para atletas de elite que en su día tuvieron renombre en España, como el velocista asturiano Pedro Pablo Nolet, dos veces campeón nacional de 100; la vallisoletana Mayte Martínez, plata europea y bronce mundial en 800, o el granadino Enrique Molina, bronce mundial en 3.000.



Durante seis días, de lunes a sábado, la competición comenzará a las 9 de la mañana y se prolongará sin interrupción hasta las 11 de la noche. Catorce horas seguidas de carreras, saltos y lanzamiento de peso.



El disco, la jabalina, el martillo normal y el martillo pesado (15 kilos) se trasladan a las pistas de Moratalaz, al aire libre; los 5 km marcha a la Casa de Campo, junto al lago, y el cross al Parque de la Cuña, justo enfrente de la pista cubierta de Gallur.