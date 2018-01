Carlos Sainz: "Es nuestro último Dakar con Peugeot y quiero triunfar"

Otros Deportes

"Me siento bien de cara a este Dakar. Me he preparado como hago habitualmente, con mayor intensidad en el aspecto físico a medida que se aproxima la partida", contó Sainz en un comunicado de su equipo.



Sainz, que no pudo terminar la carrera los tres años anteriores que corrió con Peugeot, explicó que este Dakar, con un recorrido por Perú, Bolivia y Argentina, será "muy interesante" porque tendrá más dunas que cualquiera de los nueve anteriores que se celebraron en Sudamérica.



"La navegación será complicada con tantas horas fuera de pista", dijo Sainz en referencia a las seis etapas que se correrán en Perú, casi íntegramente sobre desierto.



El doble campeón del mundo de rallys consideró que las evoluciones y mejoras introducidas en su Peugeot 3008 DKR deberían ayudarle en las etapas de arena respecto al resto de coches de otros fabricantes.



Sin embargo, lamentó que los cambios en la reglamentación de este año, que busca igualar el peso entre los ligeros buggys como el Peugeot y los más pesados 4x4 como los de Toyota y Mini, "no son favorables" para sus aspiraciones de triunfo.



"Nos tendremos que adaptar a este parámetro", reconoció Sainz a manera de resignación, pues de esta forma Peugeot tendrá más complicado copar el podio como hizo el pasado año.



Sainz comparte equipo con los pilotos franceses Stéphane Peterhansel, trece veces campeón del Dakar, seis de ellas en motos y siete en coches; Cyril Despres, cinco veces ganador en motos; y Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallys. EFE