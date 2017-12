Reid no teme ser descartado para el 2018 por arrodillarse durante el himno

Otros Deportes

Eric Reid, 'safety' de los 49ers de San Francisco, no teme que los equipos no lo contraten para la próxima temporada por arrodillado durante el himno nacional en la presente temporada de la NFL.



Reid se convertirá en agente libre al concluir la presente competición y podría correr la misma suerte que su ex compañero el mariscal de campo Colin Kaepernick, que luego de una temporada no ha podido firmar con ningún equipo.



El 'safety' siempre ha considerado que es decepcionante que ningún equipo haya firmado a Kaepernick, quien inició el movimiento de arrodillarse durante el himno nacional como protesta por lo que él calificó de desigualdad racial.



Ante una serie de preguntas sobre si está preocupado por su decisión de arrodillarse junto a Kaepernick el año pasado, y sin él durante esta temporada, lo cual podría perjudicarle, Reid dijo que "es una posibilidad".



Agregó que "estaría de acuerdo con cualquier decisión de los equipos. Sostengo las cosas que hice, y las hice por creencias personales. Estoy bien con cualquier consecuencia que eso me traiga".



Cuando se le preguntó si cree que los equipos pueden no considerarlo por motivos relacionados con las protestas, Reid reconoció que sí ha considerado esa posibilidad.



"Probablemente haya equipos que no quieran hablar conmigo por ese motivo. Tengo la esperanza de estar en un equipo el próximo año, pero si no, todo estará bien", dijo.



En 2016, Reid fue el primer jugador de la liga en arrodillarse junto a Kaepernick y desde entonces lo hizo con el mariscal de campo y el 'linebacker' Eli Harold.



Reid comenzó a arrodillarse antes del tercer partido de pretemporada y ha seguido haciéndolo en toda la competición.

