Yulimar y Altuve encabezaron el 2017 de los venezolanos (+Top10)

Otros Deportes

Lunes 25| 9:17 am





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

El 2017 ha dejado muchas alegrías y tristezas para Venezuela en el mundo del deporte. No se pudo lograr el objetivo en los Juegos Bolivarianos, pero a nivel individual los atletas dejaron la bandera nacional en lo más alto del Olimpo, dando muestras de que aquí todavía se respira deporte.

Meridiano.com.ve te presenta un top 10 de los mejores deportistas venezolanos en este año 2017, una lista que por supuesto encabezan la campeona mundial Yulimar Rojas, y el histórico grandeliga José Altuve.

Top 10

1- Yulimar Rojas:

El pasado 7 de agosto Venezuela vivió un momento histórico en el deporte. Ese día en el Mundial de Atletismo disputado en Londres, Inglaterra, una inspirada Yulimar Rojas se consagró y pasó por encima de la colombiana Catherine Ibargüen para convertirse en la mejor del mundo.

Rojas, quien hoy es ficha del FC Barcelona, saltó un largo 14,91 metros para vencer a la que en los últimos años ha sido su máxima rival en el Triple Salto.

La criolla además este año logró ser la Atleta Revelación por la Federación Internacional de Atletismo, y también la Mejor Atleta Femenina, premio que entregó la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales.

Sin duda, que estamos ante el futuro del Triple Salto, una venezolana que se ha superado a sí misma para seguir dando de qué hablar de aquí a muchos años más.

2- José Altuve:

Año redondo el que tuvo José Altuve en el béisbol de las Grandes Ligas. Fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, campeón bate, fue al Juego de las Estrellas y guio a los Astros de Houston a la conquista de la Serie Mundial.

‘El Pequeño Gigante’ alcanzó además su cuarta temporada consecutiva superando los 200 imparables, siendo uno de los peloteros más difícil de sacar de circulación en toda la gran carpa.

Altuve fue electo el Mejor Latino del Año, superando a figuras como la tenista Mónica Puig, el boxeador Saúl Álvarez y a su compañero en los Astros, Carlos Correa.

El venezolano es el pelotero del momento en los Estados Unidos, algo que no se habría imaginado años atrás cuando muchos pensaban que no podía ser firmado por su baja estatura, pero esa baja estatura no le ha impedido ser el mejor de todos.

3- Wuilker Fariñez:

Con tan corta edad se ha convertido en el mejor portero de Venezuela y considerado uno de los mejores del mundo en su categoría. Disputó el Mundial Sub-20 y fue uno de los artífices para llegar hasta la final, la cual perdieron ante Inglaterra.

Sus actuaciones con la Vinotinto Sub-20 fueron suficientes para que Rafael Dudamel contara con él y lo colocará como el arquero titular de la absoluta, disputando la última parte de las Eliminatorias al Mundial.

Además, fue figura en el Caracas FC y generó un gran interés de clubes internacionales, siendo Millonarios FC de Colombia el que pudo atar a la joven promesa bajo los tres palos.

Fariñez fue elegido como el Atleta Revelación del Año en los premios que entrega la cadena Univisión.

4- Robeilys Peinado:

La joven Robeilys Peinado brilló con luz propia en el Mundial de Atletismo de Londres y en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, eventos donde llegó con el cartel de favorita.

Peinado se coronó en el Salto con Pértiga bolivariano, logrando una marca de 4,20 metros, quedando cerca de igualar el registro conseguido en Trujillo 2013 (4,30 metros).

Antes de la cita en Santa Marta, Peinado disputó el Mundial de Londres, el cual ella misma calificó de “una verdadera locura”, sobre todo por haberse recuperado mentalmente de la lesión que sufrió el año pasado en los Juegos Olímpicos de Río.

Peinado conquistó en Londres una medalla de bronce, siendo en ese momento la primera para una mujer venezolana en Mundiales, “nunca pensé que iba a pasar esto” dijo a la web de Meridiano en una entrevista el pasado mes de octubre.

Allí en tierras británicas, Peinado saltó 4,65 metros.

5- Josef Martínez:

Uno de los mejores futbolistas venezolanos en la actualidad. Se marchó del Torino de la Serie A a la Major League Soccer, en busca más que todo de ver minutos, los minutos necesarios para seguir siendo tomado en cuenta por el seleccionador nacional, Rafael Dudamel.

Josef Martínez fue sin duda, el mejor jugador de toda la MLS, por encima de Kaká, David Villa, Sebastian Giovinco, Andrea Pirlo, entre otros, y su base fueron la cantidad de goles que anotó.

El valenciano de 24 años anotó 19 goles en 21 juegos, eso aunado a que se perdió una gran cantidad de partidos por una lesión.

6- Yeferson Soteldo:

El mejor jugador del torneo chileno, Yeferson Soteldo, levanta pasiones de propios y extraños, y es cotizado por todo Chile, luego del año excepcional que vivió con Huachipato.

Soteldo había fichado con el club chileno después del Sudamericano Sub-20 que disputó con Venezuela, llegando al Mundial con grandes expectativas, siendo el jugador más importante del plantel vinotinto, papel que ratificó con sus actuaciones en Corea del Sur.

Un total de 1214 minutos le bastaron esta temporada para ser catalogado como el mejor de todo el fútbol austral. Ahora, está en el radar de clubes importantes como Colo Colo y la Universidad de Chile, aunque no pierde la esperanza de marcharse a Europa.

7- Antonio Díaz:

El Karate Do venezolano sigue teniendo un maestro al frente, Antonio Díaz, quien nuevamente volvió a ser figura en una competencia internacional.

Ahora, con el camino más que claro para asistir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el caraqueño se alzó con la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, liderando un grupo joven que viajó a Santa Marta con la ilusión de ser protagonista.

Díaz, bicampeón mundial, es la figura del karate criollo y principal mentor de las figuras emergentes como Andrés Madera, Andrea Armada y Marianth Cuervo, entre otros.

8- Gregory Vargas:

‘El Súper Ratón’ Gregory Vargas ha conseguido lo que a otros jugadores venezolanos les ha costado, afianzarse en el baloncesto internacional, no está en la NBA, pero en España ha disparado toso su potencial.

Vargas es el motor del Fuenlabrada, equipo dirigido por el argentino Néstor García, quien fuera el seleccionador de Venezuela por muchos años.

El piloto fue artífice para que su equipo llegara a diez victorias consecutivas en el baloncesto español, catalogándose ahora como un rival duro en la lucha por el campeonato.

Vargas no estuvo en el inicio de las Eliminatorias al Mundial de la especialidad por problemas logísticos de la Federación Venezolana de Baloncesto.

9- Rómulo Otero:

Rómulo Otero, el mejor cobrador de tiros libres que hay actualmente en el fútbol sudamericano, también fue figura en este 2017, por sus actuaciones con el Atlético Mineiro, lo que le ha llevado a estar en el radar de las ligas europeas.

‘El Escorpión’ sigue repartiendo picadas en Brasil con sus goles a pelota parada, o desde la mitad de la cancha, algo que se puede volver cotidiano en él.

En Brasil tienen un diamante en bruto con Otero, y su pegada es comparada con la que tuvo en su momento Ronaldinho Gaúcho, y vaya que eso es una palabra mayor en la historia del fútbol mundial.

Otero quiere seguir en Brasil, pero su llegada a Europa parece estar lo más cerca posible y el CSKA de Moscú es uno de los clubes más interesados en llevarle.

10- Deyna Castellanos:

El simple hecho de ser finalista para el Premio Puskás y luchar codo a codo con grandes figuras por el The Best, la ha llevado a estar en este Top 10 de meridiano.com.ve.

Deyna Castellanos es figura en la liga universitaria de Estados Unidos, donde milita con las Seminoles de Florida State y más de una vez ha repetido que su sueño es ir a una liga como la francesa.