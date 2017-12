Joan Mir: "Una vez que eres campeón del mundo ves las cosas de otra manera"

Otros Deportes

Lunes 11| 5:13 pm





"Una vez que eres campeón del mundo lo ves de otra manera, ahora me veo bastante asentado, en un equipo como éste no está cualquiera", señaló Mir a EFE tras un acto publicitario en Madrid junto al campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez y el de Moto2, el italiano Franco Morbidelli.



El piloto balear se mostró "súper agradecido" a su nuevo equipo, del que reconoció que "todos los que han llegado a Moto2 han ido fuerte", lo cual le mete presión, pero al mismo tiempo le provoca "ganas", al saber que el último inquilino de su moto fue el campeón, un Morbidelli que en 2018 estará en MotoGP.



"En teoría el próximo año tiene que ir bien sobre el papel, tengo ganas porque creo que hemos hecho cuatro días muy buenos de pretemporada con la Moto2, me he ido mejor de lo que me esperaba, ha estado muy bien. Tengo buenas espectativas para el año que viene", añadió Mir.



No obstante, el piloto de Palma de Mallorca reconoció que cambiar de estructura, del equipo Leopard con el que ha estado los últimos tres años, a la estructura del equipo Marc VDS "influye".



"La confianza que puedas tener con un equipo con el que llevas tres años no es lo mismo que uno que acabas de conocer. Pero estoy convencido de que va a ir muy bien, ya somos como una familia", añadió.



Durante este año del título Mundial en Moto3, en el que logró la victoria en diez de las dieciocho carreras del campeonato, demostró ser un piloto con madurez.



"Este año ha ido muy bien porque he sabido cómo gestionar las carreras, cuando apretar, cuando no, estar ahí detrás y esperar al último momento. A ver el año que viene, si este año ha salido por qué no me va a salir al que viene. Ya veremos, estoy confiado y tengo ganas", valoró al respecto.



Contará a su lado con Álex Márquez, campeón mundial de Moto3 en 2014 que disputará su cuarta temporada en Moto2, después de haber logrado tres victorias este año en la categoría y con el salto a MotoGP en mente para 2019.



"Él tiene una situación un poco diferente a la mía. Los dos tenemos el objetivo de llegar a MotoGP, él tiene ya tres años de experiencia en Moto2 y este tendría que ser su año. Me gustaría ganarlo yo, pero prefiero que gane uno del equipo en cualquier caso", comentó.



Mir no oculta que su objetivo a futuro es ser "campeón del mundo" en esta categoría, aunque 2018 se lo tomará "de otra manera".



"Pero si vienen sensaciones buenas desde luego que lo voy a intentar, claro", apostilló Mir, que se considera un seguidor del italiano Valentino Rossi.



"Yo siempre he sido de Valentino, aunque no dejo de ser de Márquez, soy de todos los que están delante. Pero me decanto por Valentino... Ha marcado una época", finalizó el campeón del mundo de Moto3. EFE