"Morochito" hace medio siglo consiguió oro en Winnipeg

Otros Deportes

Domingo 6| 12:19 pm





Juan Salvador Muñoz A. | @juansalvador11

2017-08-06

Francisco "Morochito" Rodríguez es una de las institución en el deporte venezolano y su mayor registro es ser el primer venezolano en conquistar una medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de la edición de México, el 26 de octubre de 1968. Él se ha caracterizado por ser pionero para el país y lo probó en los Panamericanos de 1967, un año antes de su hazaña olímpica.

Hace 50 años, exactamente el 5 de agosto de 1967, el boxeador venezolano batalló y se colgó la medalla de oro en el certamen que se disputó en la ciudad de Winnipeg, en Canadá, luego de derrotar al mexicano Ricardo Delgado en la categoría minimosca (- 48 kg).

Esa fue la primea presea para la nación por parte de él, un año antes de la máxima justa deportiva del mundo. Era el primer aviso de lo que estaba por hacer el púgil. En esa edición, "Morochito" fue el único representante de la delegación en ganar la presea dorada, de las 11 que se obtuvieron (cuatro platas y seis bronces).

"No me lo esperaba, aunque yo iba bien preparado con la metnalidad de hacer un buen papel en esos Juegos Panamericanos. Lo cierto es que cuando llegué aquí (a Venezuela) me recibieron normal, sin mucho alboroto", soltó el nacido el 20 de septiembre de 1945 a declaraciones a AVN.

Ese metal no solo representó un logro para el país sino una gran alegría para toda la patria porque una semana antes, el 29 de julio de 1967, se vivió el recordado terremoto de Caracas, acontecimiento que estremeció a Venezuela.

Luego, un año, dos meses y 21 después, Rodríguez conquistó el primer oro olímpico para Venezuela en México 1968, en lo que fue la edición XIX del evento. No conforme, siempre vanguardista, el púgil se alzó en los Panamericanos de Cali 1971 como campeón de la categoría minimosca, refrendando su primera gesta cuatro años antes en Winnipeg.

Recientemente, el pasado 1° de agosto, Rubén Limardo celebró el primer lustro de su medalla de oro en Londres 2012, lo que significó la segunda para el país de ese metal.

VEA EL VIDEO DE LIMARDO: