FVF prepara 42 entrenadores de fútbol sala en Maturín

La capital del estado Monagas, es desde el jueves 3 al domingo 6 de agosto en el epicentro oriental de la formación académica de 42 entrenadores de fútbol sala, bajo el programa que ofrece la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a través de la Comisión Nacional de Fútbol Sala.

El directivo de la FVF, el monaguense Luis Vásquez, gestionó este curso de nivelación para los entrenadores con la orientación del Director Técnico de la Vinotinto de sala Sub’17 y Sub’15, Frederick Méndez, tomando en cuenta el objetivo de homologar las licencias, como parte del proceso de unificación de criterios que promueve la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

“La FVF es la encargada de la formación de los entrenadores en todas las modalidades del fútbol, en esta oportunidad con el Taller para obtener su licencia tipo C, a través del pensum emanado por la Conmebol, con parte teórica y práctica”, explicó Méndez, recordando que hay tipo D, C, B, A y Pro, sin embargo en Venezuela se prioriza la D y la C, correspondientes al fútbol base y equipos regionales.

Desde 2016, la FVF comenzó este proceso de unificar criterios con el resto del mundo, aunque desde 2014 había el sistema de formación, “específicamente, desde la Comisión Nacional de fútbol sala (Conafutsal), es muy importante la formación de entrenadores sea o no sea profesional, requieren una capacitación para esta modalidad con espacios reducidos y que ahora entra en el ciclo olímpico”.

En esta oportunidad, hay preparadores de Maturín, así como de las poblaciones de Chaguaramas, San Antonio, Temblador, Caripe y de otras entidades como Distrito Capital y Anzoátegui, que son parte de los 760 entrenadores en formación que incluye este programa nacional, “esto demuestra que hay un avance, ya que nuestro proyecto es a mediano plazo, los grupos con que trabajamos, van entendiendo el fin de la nivelación. Ellos deben ser los primeros autodidactas en investigar las herramientas para impartir sus conocimientos”.

Para la FVF, a través de la Conafutsal, la meta es que en todo el país haya entrenadores con licencias D y C, que permitan desarrollar el potencial y posibilidades de los atletas, así a nivel de clubes y proyectar el fútbol sala venezolano a mediano plazo. Proximamente, y conjuntamente con la entrenadora de la Vinotinto femenina Milagro Infante, quien además es instructora de la Conmebol; visitarán Barinas, Mérida, Zulia, Carabobo, Portuguesa, Nueva Esparta, Yaracuy, Aragua, Táchira, Miranda y Sucre. /Prensa FVF