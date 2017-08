Brady no reconoce haber sufrido conmociones y dice que no es asunto de nadie

Otros Deportes

Viernes 4| 10:25 pm





Brady, que el jueves cumplió 40 años de edad, habló el viernes con periodistas por primera vez desde el Super Bowl 51, que ganó de con una remontada histórica.



Los Patriots vencieron 34-28 a los Falcones de Atlanta el pasado 5 de febrero en el Super Bowl 51, que se jugó en el campo de los Texans de Houston, el "NRG Stadium".



Los medios de comunicación quisieron saber sobre las afirmaciones que hizo su esposa Gisele Bundchen en mayo pasado, de que él había sufrido conmociones como consecuencia del fútbol.



"No quiero entrar en cosas que sucedieron en mi pasado, en la historia médica y ese tipo de cosas", dijo Brady.



Agregó tajante que "realmente no creo que eso sea asunto de nadie".



Dijo que "ahora sólo estoy enfocado en este año y estoy mejorando y trabajando en las cosas que necesito para mejorar".



"Quiero decir que no estoy sentado aquí preocupado por el año pasado o por lo de hace cinco años. Hay otras personas que se preocupan por eso: mi esposa o mis padres o mis hermanas o personas que me aman y se preocupan por mí", dijo.



El quarterback indicó "yo hago lo mejor que puedo hacer para salir y estar preparado para jugar y estar mental y físicamente bien para dar en el juego todo lo que pueda".



Brady dijo que está al tanto de las investigaciones recientes sobre los efectos del daño cerebral permanente causado por las conmociones.



"Creo que, como jugadores, no somos ciegos, por eso creo en ser proactivo con la salud, creo que cuando eres jugador y ves a otros jugadores que antes hicieron las cosas de una manera determinada y lo que pasa en su salud, entonces se aprende de esas experiencias", indicó el mariscal de campo.



Dijo que el fútbol "es un deporte de contacto, además hay un montón de beneficios que el fútbol trae consigo".



Reconoció que "sin duda puede haber peligro, por lo tanto se deben hacer las cosas lo mejor que se pueda como jugador, por eso creo que es genial que haya más conciencia de ese tipo de cosas, que se esté informado, ser proactivo y cuidar el cuerpo de la mejor manera posible". EFE