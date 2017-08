Los Ravens siguen estudiando la posibilidad de contratar a Kaepernick

Otros Deportes

El funcionario del equipo indicó que los Ravens están en medio de un proceso, por lo que no han podido tomar una decisión sobre Kaepernick, ex quarterback de los 49ers de San Francisco.



"Estamos pasando por un proceso y no hemos tomado una decisión", dijo Newsome.



Agregó que el propietario del equipo, "Steve Bisciotti, no nos ha dicho que no podemos firmar a Colin Kaepernick, pero tampoco ha bloqueado el movimiento".



Aparentemente tanto el entrenador en jefe John Harbaugh como Newsome apoyaron llevar a Kaepernick al equipo, pero a Bisciotti no le gustó la idea.



Los rumores dentro de la escuadra de los Ravens de contratar a Kaepernick iniciaron después de que su mariscal de campo titular, Joe Flacco, se lesionó la espalda hace tres semanas.



Las negociaciones continúan su curso, luego de que el presidente de los Ravens, Dick Cass, confirmó que durante el fin de semana el equipo mantuvo conversaciones con Kaepernick.



Pero el equipo está valorando la reacción que causa la posible contratación de Kaeperncik entre los aficionados y jugadores veteranos.



Kaepernick se convirtió en una figura polémica desde los entrenamientos de campo previos de la temporada pasada y durante el campeonato regular, cuando decidió arrodillarse mientras se interpretaba el himno nacional como protesta por lo que consideró un mal trato contra los grupos minoritarios en Estados Unidos. EFE