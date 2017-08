Newton sigue sin entrenar con Panteras

Otros Deportes

El mariscal de campo estelar de Panteras de Carolina, Cam Newton, se mantiene en recuperación luego de una cirugía de hombro y sigue sin tomar parte en las prácticas del equipo.



El quarterback no hizo lanzamientos durante el entrenamiento del martes.



De acuerdo a declaraciones del entrenador en jefe, Ron Rivera, Newton intentó hacer los ejercicios de calentamiento por la mañana, pero sintió molestias en el hombro, por lo que el equipo decidió no forzarlo a entrenar.



Rivera se preguntó si tenía sentido forzar a su mariscal de campo, porque en ese caso "se podría empeorar la situación".



"Lo que sí tiene sentido es que Panteras juegue con un Newton completamente sano", dijo.



El entrenador en jefe aseguró que dentro del equipo no hay preocupación, ya que Newton está mejorando y porque aún falta tiempo para el inicio de temporada regular.



"Todavía tenemos tiempo para que Newton se recupere completamente y se ponga en forma para iniciar con el equipo el campeonato regular", concluyó.

