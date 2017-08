Robeilys Peinado: "En Polonia la gente es muy fría"

Otros Deportes

Miércoles 2| 8:58 am





Marielis Airam Briceño

Una grave lesión mientras entrenaba en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en agosto del año pasado hizo temer a muchos, pues pensaron que difícilmente Robeilys Peinado volviese a tener una garrocha en sus manos y mucho menos saltar.

Afortunadamente el presente de la plusmarquista venezolana promete. Desde su regreso a las pistas no ha hecho más que subirse a podios. Son dos oros, dos platas y cuatro bronces en las últimas siete competencias en las que ha participado. Además de su clasificación al Mundial de Atletismo de Londres.

“Me fui a la Liga Diamante sola, mi entrenador me dijo que estaba preparada, que confiaba en mí y que podía hacerlo; regresé con bronce en mi primera vez en esta liga”, recordó Peinado quien destacó que la lesión está completamente superada y que está muy fuerte a nivel psicológico.

El objetivo para la caraqueña es saltar por encima de los 4,70 metros. “Una vez que hice el 4,65. Revisando videos junto a mi entrenador llegamos a la conclusión de que podemos superar los 70; sé que lo puedo hacer”, dijo.

Frío polaco. La primera experiencia de Peinado en Polonia la tuvo en diciembre del 2015 cuando partió para ponerse en manos de Viacheslav Kalinichenko y llegar en óptimas condiciones a la cita de Río de Janeiro. Entonces aprendió algo de polaco, que es con lo que se maneja actualmente en el país europeo.

“Aquí estoy sola, lo único que hago es entrenar y estar en la casa. La gente es muy fría, me cuesta comunicarme, de hecho lo que aprendí el año pasado fue con mi entrenador y con él sigo aprendiendo de la manera como se expresa también porque no habla español fluido, en general es difícil”, recordó Peinado a ras de pista en el Suramericano de Paraguay cuando conversó con Meridiano.

El día a día de la garrochista criolla se divide en dos entrenamientos diarios, mañana y tarde, además de sus tiempos de descanso. “La verdad me aburro en casa, afortunadamente este año he tenido más competencias y esas han sido mis distracciones”, agregó.

La estadía en Paraguay, en el marco del 50 Campeonato Suramericano, sirvió para que la atleta criolla se sintiera “en casa, porque allá prácticamente vivo en mi cuarto, como le he dicho a mi mamá, aquí (Paraguay) he podido hablar con mis compañeros que están extrañados porque en general yo era muy callada, pero la verdad necesitaba comunicarme con alguien”, sostuvo mientras recordó que en su residencia en Polonia no tiene televisor.

“Ah, no tengo televisor y si lo tuviera tampoco entendería nada. Cuando llegué a la habitación aquí (Asunción) dije que me iba a apoderar, me gustan las comiquitas, pero con Nediam (Vargas) me llevo bien y siempre acordamos ver algo que nos guste”, explicó Peinado durante la justa suramericana.

Sacrificios para el éxito. Muchos pudiesen pensar que debido a su éxito en las pistas los atletas viven llenos de lujos y comodidades, la realidad para Robeilys Peinado es otra.

“Para que me pudieran dar la visa tuvimos que alquilar una residencia y el apartamento viene vacío, solo tiene la nevera, la cocina y una lavadora. Entonces lo demás que tengo (un sofá cama y closets) lo consiguió mi entrenador y como no hemos conseguido el televisor, pues no me preocupo mucho por eso”, explicó “Ruby”, como le dicen sus más allegados.

El acceso a internet para Peinado es limitado, “entonces no puedo meterme mucho en las redes, ni puedo ver películas. Me siento mal porque quisiera estar en contacto constantemente con mi mamá y con mi familia, me gustaría distraerme un poco más y no estar encerrada en esas cuatro paredes. En ocasiones es incómodo. Pero todo esto lo dejo a un lado cuando voy a saltar, antes sí me sentía preocupada por tener que cumplir con quienes apostaban por mí y por toda la gente que espera que haga las cosas bien; hoy lo hago por mí, además sé que no necesito demostrar nada, solo a mí misma que sí puedo hacer lo que me proponga”, dijo.