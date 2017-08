Gaviria no ira a Vuelta a España y duda de participar en Mundial por lesión

Otros Deportes

"Tenemos en peligro el Mundial porque es un mes en el que debo ir paso a paso y debo llegar en óptimas condiciones o sería mejor no hacerlo", dijo Gaviria a periodistas en el municipio de La Ceja en el que nació hace 22 años.



Gaviria del equipo belga Quick Step se lesionó en una pantorrilla el pasado julio mientras se entrenaba preparando esprint de alta velocidad en Medellín, por lo que tuvo que ser intervenido.



El deportista que ganó cuatro etapas en el pasado Giro de Italia, estaba en pleno entrenamiento cuando el pie izquierdo se le soltó del pedal golpeándose el músculo de la pantorrilla, un incidente que le produjo un hematoma que requirió cirugía.



Acerca de su recuperación, aseguró que "va muy bien" aunque es lenta puesto que la lesión "fue complicada".



"Estuve quince días sin poder mover la pierna por culpa del hematoma, ya he ido recuperando más el movimiento, aunque aún hay molestias", destacó.



Según detalló, esa lesión le cambió todos su planes, puesto que ya tenía previsto viajar a la Vuelta a España que comienza el próximo 19 de agosto.



Preguntado por su futuro médico, Gaviria comentó que esta semana tiene programada otra resonancia y sigue en contacto con el ortopedista que lo operó.



"Falta retirar lo puntos de la pierna y continuar con la recuperación paso a paso", concluyó.



Después de su éxito en el Giro 2017, en el que se llevó la "maglia ciclamino", aseveró que para 2018 le apunta al Tour de Francia para probarse "en la mayor carrera", si bien todavía no ha planificado la siguiente temporada. EFE