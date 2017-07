Purito Rodríguez: "Nibali es mi favorito, pero Froome buscará el doblete"

Otros Deportes

El español Joaquim "Purito" Rodríguez ha apostado hoy por el italiano Vincenzo Nibali, del Bahrein Merida al que pertenecen ambos, como principal favorito para la victoria en la Vuelta 2017 que comenzará el próximo 19 de agosto en Nimes (Francia), aunque Chris Froome llegará en busca del "doblete".

"Nibali ha hecho un gran Giro, en el que ha sido tercero; está trabajando mucho y es una carrera que ya la ha ganado", ha dicho Purito Rodríguez tras acompañar hoy en Zaragoza al que fue su compañero en el Katusha Ángel Vicioso, quien hoy ha anunciado su intención de abandonar el ciclismo profesional a final de 2017.

No obstante no olvida que el líder del Sky y vencedor del pasado Tour de Francia, el británico Chris Froome, tiene la carrera española, que se le ha escapado entre las manos al menos en dos ocasiones, entre sus objetivos desde que comenzó la presente temporada y va a buscar "el doblete".

"En el Tour parecía que Froome era el que llegaba en menos forma, pero ya dijo desde el primer día que iba a ir más tranquilo porque quería luchar por la Vuelta que se le hacía más larga. Ha llegado con un puntito menos que otros años y le ha salido de maravilla", ha analizado en declaraciones a EFE.

Del pasado Tour, el primero que le ha tocado vivir desde el televisor como aficionado, algo que es "muy diferente, aunque ya había visto algún otro porque cuando corría no era un habitual en el Tour", lo ha calificado como "superrápido", una circunstancia que limita "los movimientos" de los aspirantes a la victoria.

"Ha sido un Tour superrápido y a veces entiendes que no haya tantos movimientos porque la velocidad que se les da a las carreras es cada vez mayor y cuesta muchísimo cualquier ataque individual", ha explicado.

De la carrera francesa ha destacado que algunos de los ataques han sido bajando "para intentar romper el grupo" y sobre todo por parte del equipo Sky, que es el que "más ha controlado pero ha sido muy complicado.

Además, los británicos han tenido a "gregarios como Mikel Landa que se ha quedado a un segundo de entrar en el podio", Mikel Nieve que "ha andado fortísimo", o Michal Kwiatkowski que ha acabado el Tour y gana la Clásica San Sebastián, con lo que "son gregarios pero que limita mucho el espectáculo y la competición".

Para Purito la Vuelta es algo "más fácil y sencilla" porque tiene etapas más cortas y por eso "invita más al movimiento, no es tan nerviosa. Esperemos que no sea tan rápida como el Tour porque todo lo que sea mucha velocidad limita el espectáculo".

En su opinión, la carrera española va a tener "la suerte" de contar en la línea de salida de Nimes (Francia) el próximo 19 de agosto con "muchos favoritos, aunque el que más problemas va a tener es el equipo de casa, el Movistar" tras haber perdido por lesión a Alejandro Valverde, que estaba destinado a ser el líder, y Nairo Quintana que ya ha hecho Giro de Italia y Tour de Francia, a la espera de lo que pueda decidir finalmente Alberto Contador.

De todas formas en el equipo Movistar ha recordado que van a tener su oportunidad hombres como el catalán "Marc Soler en el que confío mucho porque lleva un año muy bueno y va a tener la posibilidad de hacer por libre la Vuelta y vamos a ver cuál es su límite y se merece luchar por la general", o el murciano Rubén Fernández que ya fue líder el año pasado "es un buen corredor y anduvo muchísimo, esperemos que sean dos corredores que den espectáculo". EFE