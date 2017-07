Gabriel Marín la nueva promesa del Judo Venezolano

Otros Deportes

Lunes 31| 5:27 pm





El pasado 21 de julio el venezolano Gabriel Marín obtuvo la medalla de bronce en el vigésimo noveno abierto de Judo de Estados Unidos, en la categoría Cadete sub-18 menos de 66kilogramos, siendo esta la categoría con mayor número de competidores del torneo donde participaron más de 900 atletas de 15 países.

Marín ganó por tres Wazari a cero su primer combate, ante uno de los representantes de USA, el segundo combate lo ganó por Ipponal usar una llave al cuello, En tercera ronda perdió por amonestación ante el selección nacional de USA, Víctor Castellanos, en un combate muy parejo. Luego, en repechaje, ganó en tiempo extrao Golden Score y por último se lleva la victoria ante el representante de Puerto Rico, en la disputa por la medalla de bronce. En un encuentro que va ganando por Wazari, aplica una palanca al brazo y logra el abandono de su contrincante para ganar por Ippon. En 2014, también se colgó una presea de bronce, en el mismo evento, pero en la categoría infantil.

De esta manera, Marín obtiene 40 puntos que lo ubican como el venezolano mejor sembrado en el ranking mundial de su categoría. Cabe resaltar que Marín tiene 11 años practicando Judo. El judoka pertenece a la selección del estado Miranda y representa a Venezuela en este evento desde 2013.

Próximas metas

"Mi meta es participar en las Olimpíadas de la Juventud del próximo año en Buenos Aires, pero para eso debo clasificarme y necesitaría ser convocado por la Federación Venezolana de Judo. El próximo evento clasificatorio a las Olimpíadas de la Juventudes el Mundial cadete de Santiago de Chile en pocos días, para este evento no he sido convocado, ya que lamentablemente a pesar de trabajar fuerte en la preparación para ese chequeo, se presentaron los hechos que vive aún mi querida Venezuela. Mis padres me enviaron a entrenar a otro país y aunque ha sido enriquecedor el conocimiento adquirido, no estoy en los planes de la Federación, ellos manejan sus parámetros. Yo siempre estoy entrenando fuerte, ya que como atleta de alto rendimiento, uno debe estar ready, si es convocado a representar a su país, no me preparo para un evento específico, yo entreno para la vida, eso es lo que está en mis manos, Dios quiera sea convocado para alguna competencia clasificatoria a las Olimpíadas Juveniles, esa es la ocasión perfecta para poner en práctica los conocimientos adquiridos y de esta manera, ganarme la oportunidad de cumplir mi sueño y de darle una alegría a mi extrañada Venezuela. En la actualidad, estoy entrenando con el Sensei Olímpico Evelio García en la ciudad de Miami y esta semana estuve en un campamento con atletas de otros países que sí participarán en el Mundial Cadete SUB18 y puedo garantizar que estoy listo", afirmó Marín.

Prensa Gabriel Marín